|
Spor

Simon Banza Trabzon'a geldi: Beşiktaş'a gözdağı verdi

Trabzonspor'un Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza şehre geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kongolu, hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı öncesi mesaj verdi.

16:33 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:34 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Simon Banza
Simon Banza

Trabzonspor'un, Portekiz ekibi Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Simon Banza Trabzon'a geldi.


Demokratik Kongolu futbolcuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.


Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Simon Banza, Trabzon'da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Trabzonspor ile önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor'un bana yoğun bir ilgisi vardı. Ben de buraya gelme noktasında kararlıydım. Bana sunulan proje hedeflerim doğrultusunda olan bir projeydi. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gollerimle katkıda bulunmak istiyorum. Beşiktaş maçı için hazırım" dedi.

28 yaşındaki futbolcunun daha sonrasında bugünkü antrenman için tesislere hareket etti.






#Trabzonspor
#Simon Banza
#Transfer
38 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Ankara müşterek arsa belirleme kura sonuçları isim listesi