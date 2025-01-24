Siyonist futbolcunun cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu da bunun üzerine Gavriel Kanichowsky’nin attığı golün ardından verdiği asker selamının siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’ndan, söz konusu oyuncu ve kulübüne karşı inceleme başlatılmasını istemişti.