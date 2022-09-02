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Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Avrupa'da transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olacakken, belgelerin yetişmemesi nedeniyle transferi iptal olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi mi olacak? Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu mu? Michy Batshuayi Beşiktaş'ta oynarken kaç gol attı? Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe transfer haberinin detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Michy Batshuayi Fenerbahçeye transfer oldu mu? Batshuayi Beşiktaşta kaç gol attı?
Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Golcü oyuncu transferinde son günlere kalan Fenerbahçe'de, çalışmalar devam ediyor. Maxi Gomez ile anlaşma sağlayan fakat başka oyunculara da yönelince, golcü oyuncuyu Trabzonspor'a kaptıran sarı-lacivertliler, aradığı forveti İngiltere'de buldu.

Michy Batshuayi Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala, Nottingham Forest ile anlaşma sağlayan fakat evrakların zamanında yetişmediği için transferi iptal olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Chelsea ile görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Michy Batshuayi'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Michy Batshuayi Beşiktaş'ta oynarken kaç gol attı?

Geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Michy Batshuayi geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 42 karşılaşmada, 14 gol ve 5 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi mi olacak?

Şu ana kadar birçok isimle masaya oturan Fenerbahçe'de, golcü oyuncu arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler farklı bir fırsat transferine yönelmezse ve Chelsea ile anlaşma sağlanırsa; Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi olacak.

Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Futbola kariyerine 2003 yılında ülkesi Belçika takımlarından Standard Liege alt yapısında başlayan Michy Batshuayi, 2011 yılında A takıma yükselmeyi başardı. Forvet mevkiisinde görev yapan golcü, 2014 yılında Marsilya’ya transfer oldu. Batshuayi, 2016 yılında İngiliz devi Chelsea’ye imza attı. 2023 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunan oyuncu sırasıyla Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi.
  • Chelsea ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

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Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı
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Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Avrupa'da transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olacakken, belgelerin yetişmemesi nedeniyle transferi iptal olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi mi olacak? Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu mu? Michy Batshuayi Beşiktaş'ta oynarken kaç gol attı? Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe transfer haberinin detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz.
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