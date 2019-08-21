Sturridge heyecanı

Trabzonspor’un görüşmelerini sürdürdüğü ve transferinde son aşamaya geldiği yıldız futbolcu Daniel Sturridge’e kavuşuyor. Gün içerisinde bordo-mavililerle görüşen İngiliz futbolcunun transfer sürecinde herhangi bir sıkıntı olmadığı ve imzaların an meselesi olduğu ifade edildi. Önceki gece Manchester’dan İstanbul Havalimanı’na gelen Daniel Sturridge ve ailesini, Trabzonsporlu yetkililer ve bordo-mavili taraftar karşıladı. Daniel Sturridge, annesi ve menajeri olan amcasıyla birlikte geldi. 29 yaşındaki oyuncunun ailesi, geçtiğimiz hafta Trabzon’a gelerek Spata Prag maçını izlmeiş ve şehri gezmişti. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Sörloth’un yanına bir golcü daha eklemek isteyen bordo-mavili yönetimin, Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. İngiliz golcünün bordo-mavili kulübe 3 yıllık maliyeti ise toplamda 11 milyon Euro’yu bulacak. Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 27 maça çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Sturridge, özellikle 2013-2014 sezonunda Liverpool formasıyla 25 gol atarak dikkat çekmişti.

SUAREZ’LE OYNADI

29 yaşındaki futbolcu Aston Villa altyapısında futbola başladı. İlk resmi karşılaşmasına Wolverhampton formasıyla İngiltere Lig Kupası’nda 2003-2004 sezonunda çıktı ve 23 dakika sahada kaldı. Premier Lig’de ilk kez 2007-08 sezonunda Manchester City formasıyla boy gösteren Sturridge, aynı sezon FA Youth Cup, FA Cup ve Premier League’de gol atan tek futbolcu unvanını aldı. 2009 yazında Chelsea’ye imza atan tecrübeli futbolcu, 2010-11 sezonunun ikinci yarısında Bolton’a kiralandı. Bolton adına 12 karşılaşmada sekiz gol atmayı başaran Sturridge, 2011-12 sezonunda Chelsea’ye döndü, Ocak 2013’teyse kariyerinin en parlak günlerini geçirdiği Liverpool’a imza attı. Liverpool’da Luis Suarez ile harika bir ikili oluşturan 29 yaşındaki forvet, 2013-2014 sezonunda 21 lig golüyle gövde gösterisi yaptı. Kulüp kariyeri boyunca 303 kez sahaya çıkan başarılı futbolcu, 105 gol attı. İngiltere Milli Takımı’nın tüm yaş kategorileri için davetiye alan Sturridge, 21 yaş altı takımıyla 15 müsakada dört kez, A Millî Takım çatısı altındaysa 26 karşılaşmada 9 kez ağları havalandırdı.

Özdemir’den Karaman’a moral



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan’ın AEK takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını İstanbul’da sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar diledi. Trabzonspor, İstanbul’daki hazırlıkların ardından Atina’ya gitti.

Fırtına’ya ilk Yunan rakip

Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 30 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, AEK maçıyla birlikte tarihinde de ilk kez bu platformda bir Yunan ekibiyle oynayacak. Bugüne kadar Avrupa’da 127 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 49 galibiyet, 33 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. Attığı 166 gole karşılık ise kalesinde 169 gol gördü.