Süper Lig'de dikkatleri üzerine çeken futbolcu sözleşmesini feshetti

Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Mounir Chouiar, Yeni Malatya'dan ayrıldı.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatya'da takımın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Fransız futbolcunun alacakları sebebiyle Malatya'dan ayrıldığı ve kısa süre içerisinde yeni takımıyla anlaşacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere önceki günlerde çıkan haberlerde Galatasaray Başkan Danışmanı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu'nun olası satışının ardından bu bölgeye Mounir Chouiar'ın alınabileceğini rapor ettiği belirtilmişti.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 3 gol attı 4 de asist yaptı.