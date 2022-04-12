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Süper Lig'de duygusal ayrılık: Kızı için transfer olduğu takımdan ayrıldı

Süper Lig'de bugün sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yapılan açıklamaya göre Sivasspor'un başarılı oyuncusu Pedro Henrique, kızının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya'ya transfer oldu.

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Haber Merkezi DHA
Süper Ligde duygusal ayrılık: Kızı için transfer olduğu takımdan ayrıldı
Pedro Henrique, Sivasspor'dan ayrılarak Brezilya'nın yolunu tuttu.

Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun başında Demir Grup Sivasspor'un Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiği Pedro Henrique, Brezilya'da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönmek istedi. İsteğini kulübe ileten Pedro Henrique'nin transferine onay verildi.

Pedro Henrique bonservis konusunda anlaşma sağlanarak yaşadığı şehrin takımı Internacional'e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun başında Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya'da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional'ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique'nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır. Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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