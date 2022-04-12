Süper Lig'de duygusal ayrılık: Kızı için transfer olduğu takımdan ayrıldı Süper Lig'de bugün sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yapılan açıklamaya göre Sivasspor'un başarılı oyuncusu Pedro Henrique, kızının rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya'ya transfer oldu.

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