Süper Lig'de şampiyonluklar yaşadı: 1. Lig'in yolunu tutuyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da bu sezon forma şansı bulamayan ve ayrılığına kesin gözüyle bakılan Gümüş'ün yeni durağının Eyüpspor olacağı aktarıldı.

Eflatun-sarılılar, bu transferi bitirme noktasına getirdi. Transfer dönemi açılınca oyuncu ile 1.5 yıllık resmi imzanın atılması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Ara dönemde kendisine kulüp bulabilirsek orta nokta bulabiliriz. Resmi olmayan teklifler var" ifadelerine kullanmıştı.