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Spor

Süper Lig'de şampiyonluklar yaşadı: 1. Lig'in yolunu tutuyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Eflatun-sarılılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde mutlu sona yakın. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:53 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:53 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da bu sezon forma şansı bulamayan ve ayrılığına kesin gözüyle bakılan Gümüş'ün yeni durağının Eyüpspor olacağı aktarıldı.


Eflatun-sarılılar, bu transferi bitirme noktasına getirdi. Transfer dönemi açılınca oyuncu ile 1.5 yıllık resmi imzanın atılması bekleniyor.


Başkan ayrılık sinyalini vermişti

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Ara dönemde kendisine kulüp bulabilirsek orta nokta bulabiliriz. Resmi olmayan teklifler var" ifadelerine kullanmıştı.


Süper Lig kariyerinde 123 maça çıkıp 27 gol atıp 8 asistlik performans sergilerken Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı.








#Sinan Gümüş
#Eyüpspor
#Transfer
2 saat önce
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