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Suvermez Kapadokyaspor: 4 - Develigücü: 2

Suvermez Kapadokyaspor: 4 - Develigücü: 2

11:075/05/2025, Pazartesi
IHA
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Suvermez Kapadokyaspor: 4 - Develigücü: 2
Suvermez Kapadokyaspor: 4 - Develigücü: 2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 30. hafta maçında Suvermez Kapadokya ile Develigücü karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta 3 puanı hanesine yazdıran Suvermez Kapadokyaspor, Play-Off’a yükseldi. Maç sonunda Suvermez Kapadokya büyük sevinç yaşadı.

Stat: Fikret Tunca Spor Kompleksi

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Melih Karaduman, Abdulsamed Yeşilbaş

Suvermez Kapadokyaspor: Sercan Yılmaz (Erdoğan Acar Dk. 90), Serkan Özkan (Yusuf Kaplan Dk. 90), Hayri Kıcıkoğlu, Hasan Üstünkaya, Bora Barlas, Metin Polat, Vedat Çıkın, Onur Duman, Yahya Güngör, Emrah Turan (Rıdvan Gökçe Dk. 67), Anıl Bircan (Halil Akhan Dk. 83)

Develigücü: Hasan Göksu, Tolga Yıldız, Buğra Aslan, Enes Koçoğlu (Samet Balçık Dk. 85), İbrahim Şahinkaya, Onur Erdem Alpaslan, Resul Ekrem Turhan, Zekeriyya Kartal (Osman Cebeci Dk. 75), Mehmet Seçme (Mustafa Aslan Dk. 33), Mehmet Turan Karamahmut, Ali Güzel

Goller: Hayri Kıcıkoğlu (Dk. 4), Anıl Bircan (Dk. 24), Halil Akhan (Dk. 87), Bora Barlas (Dk. 89) (Suvermez Kapadokyaspor), İbrahim Şahinkaya (Dk. 10), Enes Koçoğlu (Dk. 47) (Develigücü)

Kırmızı Kart: Hasan Göksu (Dk. 30) (Develigücü)

#Suvermez Kapadokyaspor
#Develigücü
#BAL
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