Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mini futsal turnuvası

Turnuvaya katılan 7 takım, 5 gün boyunca kıran kırana ancak centilmence mücadele edecek. Gençlerin sporun birleştirici gücü altında bir araya geldiği bu anlamlı etkinlik, bayramın ruhuna yakışır bir şekilde coşku ve heyecan oluşturdu.

Öğretmen Mustafa Köksal, turnuvanın amacının öğrencilerin hem fiziksel aktivitelerde bulunmasını sağlamak hem de 19 Mayıs ruhunu yaşatmak olduğunu belirtti. Turnuvadaki maçların dostluk ve fair play çerçevesinde geçtiği gözlemlenirken, gençlerin enerjisi ve mücadele azmi takdir topluyor.