Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mini futsal turnuvası

Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mini futsal turnuvası

11:1722/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mini futsal turnuvası
Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde mini futsal turnuvası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tüm coşkusuyla devam ediyor. Beden Eğitimi öğretmeni Mustafa Köksal’ın özverili organizasyonuyla okul bünyesinde mini bir futsal turnuvası başlatıldı.

Turnuvaya katılan 7 takım, 5 gün boyunca kıran kırana ancak centilmence mücadele edecek. Gençlerin sporun birleştirici gücü altında bir araya geldiği bu anlamlı etkinlik, bayramın ruhuna yakışır bir şekilde coşku ve heyecan oluşturdu.

Öğretmen Mustafa Köksal, turnuvanın amacının öğrencilerin hem fiziksel aktivitelerde bulunmasını sağlamak hem de 19 Mayıs ruhunu yaşatmak olduğunu belirtti. Turnuvadaki maçların dostluk ve fair play çerçevesinde geçtiği gözlemlenirken, gençlerin enerjisi ve mücadele azmi takdir topluyor.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödüller verileceği öğrenildi. Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki bu anlamlı etkinlik, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına renk katmaya devam ediyor.

#kütahya
#tavşanlı
#futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?