TFF'de verilen sözler tutulmadı: Futbol kulüpleri başkanlık için Mustafa Eröğüt isminde birleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sancılı döneminin ardından 18 Temmuz 2024'te yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile başkanını değiştirmiş, kullanılan 281 oyun 134'ünü alan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF'nin 15. başkanı seçilmişti. Seçim döneminde birçok vaatte bulunan Hacıosmanoğlu, başta Trabzonspor Kulübü olmak üzere büyük destek almış, önceki dönemlerde kulüplerin dert yandığı; adalet ve liyakat kavramlarını seçim propagandasına çevirmişti.





İLK CEZA ERTUĞRUL DOĞAN'A VERİLDİ

İbrahim Hacıosmanoğlu seçim öncesi, "Kulüp başkanlarına verilen cezayı kaldıracağım" vaadinde bulunmuş, başkanların özgürce kendilerini ifade edebileceğini söylemişti. Gelinen noktada Hacıosmanoğlu döneminde kulüplere ve başkanlara PFDK tarafından rekor miktarda cezalar kesildi. Verilen bu sözün ardından ilk ceza ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verildi. Birçok kez para cezası alan Doğan'a, en son kupa finali sonrası açıklamaları nedeniyle ayrıca 45 gün de hak mahrumiyeti cezası verildi.





FUTBOLUMUZ YABANCI VAR'A EMANET

"Yabancı hakem getirmeyeceğim, yabancı VAR hakem kesinlikle olmayacak" söylemlerinde bulunduktan kısa süre sonra hem yabancı hakem hem de yabancı VAR hakemlerini ülkeye sokan Hacıosmanoğlu daha 1 yıl dolmadan kulüplerin kendisine olan güvenini yok etti.





YÖNETİCİ VE KURULLARDAN TEPKİ İSTİFALARI

TFF yönetim kurulundaki birçok isim ise başkana tepki göstererek istifa etti. Hacıosmanoğlu seçildikten 4 gün sonra istifa eden ilk isim Bayram Saral olurken, daha sonra Ceyhun Kazancı, Kazım Şengöçgel, Burak Akkan ve Bayram Akgül ile Dış İlişkiler Kurulu üyeleri olan Ahmet Köse ve Metin Alper yönetimden ayrıldı. Ayrıca TFF'de görev yapan birçok profesyonel isim de Hacıosmanoğlu'na tepki amaçlı istifa etti.









FUTBOL KULÜPLERİ MUSTAFA ERÖĞÜT İSMİNDE BİRLEŞTİ

Türk futbolunda uzun süredir devam eden sorunlar, birçok vaatle görevi devralan Hacıosmanoğlu ile azalmanın ötesinde daha da büyüdü. Kriz ortamına sürüklenen Türk futbolu için “Kaderine terkedilemez” fikri ağırlık kazanırken, kamuoyu yeni bir yüze ihtiyaç olduğu fikrinde birleşiyor. TFF’ye acil seçim çağrısı yapılırken, yeni başkan adayları arasında adı anılan Mustafa Eröğüt, akademik deneyimi, başarılı spor adamı geçmişi ve alışılagelmiş işadamı profili dışındaki kariyeriyle ön plana çıkıyor.





Türk futbolunda bir sezon daha tartışmalarla tamamlanmak üzere... Kronik sorunlar hala devam ederken hiçbir konunun çözülememiş olması futbol iklimini hızla kriz ortamına sürüklüyor. Hakem meselesi, altyapı konularındaki plansızlık, organizasyonlardaki aksaklıklar ve daha birçok şey… Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kamuoyundaki karnesi hiç de iç açıcı değil. Başta Süper Lig kulüpleri olmak üzere, sektörün içindeki hemen her kurum, Hacıosmanoğlu yönetiminin sorunları çözmek yerine daha da derinleştirdiği yönünde eleştiriler getiriyor. Sezon başında vadedilen meselelerle ilgili bir arpa boyu yol alınamazken, söylenilenlerin tersi hamleler yapıldığına vurgu yapılıyor. Özellikle de kulüp başkanlarına verilen cezalar, yabancı-yerli hakem tartışmalarındaki tutarsızlık, yabancı futbolcu sınırına dair köklü bir çözüm yapılmadığına dikkat çekiliyor.





ANADOLU KULÜPLERİNİN FEDERASYONA GÜVENİ KALMADI

Başkanlık koltuğunu Mehmet Büyükekşi'den devralmadan önce yaptığı açıklamalarda, kulüp başkanlarına ceza verilmeyeceğini söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, sezonun sonuna yaklaşılırken, kulüp başkanlarına en çok ceza veren federasyon başkanı durumuna geldi. G.Saray-F.Bahçe maçına yaptığı yabancı hakem atamasıyla Türk futbolunda uzun süre sonra bir ilke imza atan 59 yaşındaki yöneticinin, bu karşılaşmadan sonraki hiçbir müsabakaya yabancı orta hakem ataması da kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere küme düşme potasında bulunan takımlar da kritik maçlara benzer şekilde yabancı hakem talebinde bulunmuştu. TFF yönetiminin, kulüplerin çağrılarına kayıtsız kalması Türk futbolundaki ‘iki takımlı lig’ yorumlarına neden oldu. Hacıosmanoğlu yönetimi, bu tavırları nedeniyle özellikle Anadolu kulüplerinin güvenini büyük ölçüde yitirir hale geldi.





TÜRK FUTBOLUNDA KÖKLÜ DEĞİŞİM ARTIK KAÇINILMAZ

Güvensizliğin hakim olduğu Türk futbol dünyası, artık net bir değişim istediğini sesli şekilde talep etmeye başladı. Kulüplerin ardından sezon boyu İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve kurullarına istifa çağrıları yönelten tribünlerin sayısı her geçen hafta artarak büyüyor. Dünyanın önemli futbol ülkelerindeki sistemlerin ülkemiz futboluna da empoze edilmesi talebini dile getiren futbolseverler, bunun için de akademik olarak bu sektörde kendini geliştirmiş liyakatli insanlara ve yeni yüzlere ihtiyaç olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunuyorlar.









AKADEMİK DENEYİM BE BAŞARILI KARİYERİ

İş adamlarıyla futbolu yönetmenin, yaşanan krizleri çözmek yerine büyütmekten başka bir işe yaramadığını bir çok kez tecrübe etmek zorunda kalan Türk futbolu, artık futbolun içinden gelen ve bu anlamda deneyimlenmiş insanlarla farklı ve olumlu sonuçların alınabileceğini dillendirmeye başladı... Türk futbolu kaderine terk edilemez ve edilmemelidir.





Peki nasıl biri Türk futbolunu yönetebilir? Bu sorunun cevabı, bundan sonra izlenmesi gereken yol haritasını belirleyecek. Son günlerde konuşulan bir isim Türk futbolu açısından heyecan verici olarak yorumlanıyor. Sosyal medyada adı sıkça Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için geçen Mustafa Eröğüt, akademik deneyimi, başarılı spor adamı geçmişi ve alışılagelmiş işadamı profili dışındaki kariyeriyle dikkat çekiyor. Eröğüt, liyakat süreçlerinden geçebilecek ve birçok sorunun üstesinden gelebilecek biri olarak değerlendiriliyor. Birçok futbol kulübünün olumlu görüş bildirdiği Mustafa Eröğüt, olası TFF seçiminde en büyük başkan adayı olarak öne çıkıyor.





ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI İÇİN 130 DELEGE GEREKİYOR

Türk futbolunda herkesin beklentisi doğrultusunda TFF'de bir seçim için iki seçenek gündemde. Birincisi ve olası görünen, oy kullanma hakkına sahip olan kulüplerin bir imza kampanyası ile TFF'yi olağanüstü seçimli genel kurula götürmesi. Statü gereği 324 delegenin yüzde 40'ına karşılık gelen 130 delegenin noter onaylı resmi imzayla TFF'ye çağrıda bulunması gerekiyor. Ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve 30 gün sonra da kongreyi toplar. Delege sayısının yüzde 50'sinin 1 fazlası olan 163 delege onaylarsa, statü gereği 30 gün sonra bu kez seçimli olağanüstü genel kurul toplanmasına karar verilir. Genel kurul için ikinci seçenek ise tepkiler karşısında TFF yönetiminin erken seçim kararı alması.





TÜRK HAKEMİ DEĞERSİZLEŞTİ

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nun idaresindeki Türk hakemliği Avrupa'da büyük değer kaybetti. Hakemlerimiz daha önce Dünya Kupası dahil, Avrupa'da önem derecesi yüksek maçlarda orta hakem olarak görevlendirilirken, şimdilerde 4. hakem seviyesine geriledik. FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, en son Avrupa Şampiyonası elemelerindeki İngiltere-Slovenya maçına dördüncü hakem olarak atandı. UEFA ayrıca güven duymadığı Türk hakemlerini Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğuna da oturtmuyor.





KONTENJAN KARARI ALT LİGLERİ VURDU

TFF, 3. Lig kulüplerinin, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilmesine ilişkin bir karar alırken, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ile 3. Lig futbolcuları buna büyük tepki gösterdi. Açıklamada "Hakkımızı arayacağız. Bundan sonra futbolcuların gücünü arkamıza alarak hareket edeceğiz" denildi. Aynı şekilde Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu da TFF tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Lisans işlemlerinden kaynaklı katkı payı TFF tarafından kaldırılmıştır. ASKF’lerimizin idari büro giderlerinin küçük bir kısmına katkı yapacak aktarma payları gönderilmemiştir. TFF'nin üye ASKF'lerimizi kendi doğrultularında hareket etmeye zorlama girişimlerini reddediyoruz."









TFF'NİN 309 GÜNLÜK KARNESİ

Başkanlık seçimi öncesindeki açıklamalarında 'Yabancı hakem'e karşı olduğunu dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetimi devraldıktan sonra ise tam tersi bir uygulamayı hayata geçirdi. 16 Ocak 2025 tarihinde TFF’den yapılan açıklamada Süper Lig’de 20. hafta itibariyle 'Video Yardımcı Hakem'in yabancı olacağı duyuruldu. 'Yabancı VAR' uygulaması ile birlikte her hafta Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı hakemler Süper Lig maçlarında VAR odasında görevlendirildi. Bunun karşılığı olarak da yabancı VAR hakemlerine, Türk hakemlerinin iki katına yakın ödeme yapıldı. Her hafta ülkelerinden gelen hakemlerin maç başı ücretlerinin yanı sıra ulaşım ve konaklama ücretleri de TFF bütçesinden karşılandı.





55 YIL SONRA YABANCI HAKEM YÖNETTİ

Süper Lig’in 25. haftasında Rams Park’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçına MHK tarafından Slovenyalı hakem Slavko Vincic atandı. Yabancı VAR kararının ardından, Süper Lig’de orta hakemin de yabancıya dönmesi birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Türkiye'de profesyonel ligin kurulduğu 1959 ila 1970 yıllarında, 14 farklı ülkeden toplam 135 hakem görev yaparken, en son 24 Mayıs 1970'te yabancı hakem sahne almıştı.





İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF’nin bu kararıyla birlikte 55 yıl sonra Türkiye’de bir maçı yabancı hakem yönetmiş oldu. Derbi öncesi alınan kararda, bundan sonra da Süper Lig’de önem derecesi yüksek maçlara gerekli görülmesi halinde yabancı hakem ataması yapılabileceği belirtilmişti. Sonraki haftalarda Beşiktaş ve Trabzonspor da benzer şekilde yabancı hakem talebinde bulunmuş, ancak TFF bu talepleri yanıtsız bırakmıştı. Bu durum mevcut TFF yönetiminin tarafsızlığını bir kez daha sorgulatır hale getirdi.















