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Trabzonspor düşme hattındaki Göztepe'yi konuk edecek

Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında düşme hattında yer alan Göztepe'yi konuk edecek. Son 6 maçta sıfır çeken ve hocası Nestor El Maestro ile yollarını ayıran İzmir ekibi lideri devirerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Peki Trabzonspor-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor-Göztepe

Süper Lig'de 29. hafta maçları başladı. Bu günün son maçında Lider Trabzonspor sahasında düşme hattında yer alan Göztepe'yi konuk edecek.

Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak. Sakatlığının ardından dün takımdan ayrı çalışan Dorukhan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Ligde son 5 maçını kaybeden Göztepe, teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırmıştı. Puana hasret kalan İzmir ekibi yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde ilk sınavını verecek.

Göztepe 28 hafta sonunda topladığı 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

  • 12 Mart Cumartesi günü (Bugün), Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Göztepe karşılaşması beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
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