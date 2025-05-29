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Trabzonspor Hüseyin Türkmen ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Hüseyin Türkmen ile yollarını ayırdı

17:0029/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hüseyin Türkmen
Hüseyin Türkmen

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, alt yapısından yetişen uzun yıllardır kadrosunda yer alan Hüseyin Türkmen ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Uzun yıllar boyunca Trabzonspor armasını büyük bir özveriyle temsil eden profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucu ayırmış bulunmaktayız.


Hüseyin Türkmen, kulübümüzle birlikte 2021–2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2019–2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, ayrıca 2020 ve 2022 Türkiye Süper Kupası zaferlerinde kadroda yer alarak tarihimizdeki önemli başarılara tanıklık etmiş ve bu başarıların bir parçası olmuştur.


Hüseyin Türkmen’e, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."







#Trabzonspor
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