Trabzonspor'da Lazar Markovic rüzgarı

Lazar Markovic, deprem felaketi sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde deprem felaketi sonrasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Lazar Markovic, performansıyla bordo mavili taraftarların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Sırp futbolcu, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında takımı adına kili açan golün pasını verdi. Markovic'in hareketli oyunu ve hücumlardaki etkisi bordo mavili taraftarların takdirini kazandı.
Markovic, Trabzonspor formasıyla şimdiye kadar çıktığı 3 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.