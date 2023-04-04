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Spor

Trabzonspor'da Lazar Markovic rüzgarı

Trabzonspor'un yaşanan deprem felaketi sonrasında kadrosuna kattığı Lazar Markovic, sergilediği performansla bordo mavili taraftarların beğenisini kazandı.

21:26 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Lazar Markovic, deprem felaketi sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Lazar Markovic, deprem felaketi sonrasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde deprem felaketi sonrasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Lazar Markovic, performansıyla bordo mavili taraftarların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sırp futbolcu, Ankaragücü ile oynanan kupa maçında takımı adına kili açan golün pasını verdi. Markovic'in hareketli oyunu ve hücumlardaki etkisi bordo mavili taraftarların takdirini kazandı.

Markovic, Trabzonspor formasıyla şimdiye kadar çıktığı 3 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.


Markovic hakkında atılan tweetlerden bazıları;






#Trabzonspor
#Ankaragücü
#Lazar Markovic
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