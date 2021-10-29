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Trabzonspor'da Rizespor maçında üzen sakatlık: Gervinho sahalara ne zaman dönecek?

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında Gervinho ciddi bir sakatlık geçirdi. Acılar içerisinde dizini tutan oyuncu sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Mücadele sonunda Fildişili yıldızın ön çapraz bağının koptuğu belirtildi. Gervinho'nun büyük ihtimalle sezonu kapattığı aktarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Rizespor maçında üzen sakatlık: Gervinho sahalara ne zaman dönecek?
Gervinho, yaşadığı sakatlık sebebiyle acılar içerisinde yerde kalmıştı.

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında ev sahibi ekibi üzen bir sakatlık yaşandı.

Trabzonspor'un yıldızı Gervinho, mücadelenin hemen başlarında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fildişili yıldızın acı içerisinde kaldığı gözlemlenirken sağlık görevlileri tecrübeli oyuncuyu sedye ile soyunma odasına götürdü.

Maçı anlatan spiker Barbaros Çıldal, Gervinho ile ilgili ilk gelen bilgilerin ciddi olduğu yönünde olduğunu söyledi.

Karşılaşma sonrasında gelen bilgilere göre Fildişili yıldızın çapraz bağlarının koptuğu belirtildi. Çapraz bağ sakatlıklarında futbolcuların geri dönüşü 6 ayı bulabiliyor.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
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