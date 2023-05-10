|
Spor

Umut Bozok geç açıldı

Trabzonsporlu Umut Bozok gol yollarındaki suskunluğunu bozdu. Bordo-mavililerde beklentilerin uzağında kalan milli futbolcu Ankaragücü karşısında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:36 . 10/05/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Umut Bozok, bu sezon 32 maçta 7 gol 1 asist performans sergiledi.

Umut Bozok, bu sezon 32 maçta 7 gol 1 asist performans sergiledi.

Trabzonspor'da Umut Bozok sevinci yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'deki son Ankaragücü maçında önce 45+1'de takımını 1-0 öne geçirdi. 62. dakikada da takımının sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağlayarak Trabzonspor'u 5 hafta sonra galibiyetle tanıştırdı.


Umut en son 12 Mart'ta Adana Demirspor'u 4-1 yendikleri maçta gol sevinci yaşamıştı. Süper Lig'de 22 maçta 5 golü bulunan Umut Bozok. geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 38 maçta 20 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.



Bjelica ve yönetim ilkleri yaşadı

Akyazı Stadı'nda Ankaragücü'nü 2-0 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor'da yeni yönetim ve yeni teknik direktör de ilkleri yaşadı. Ahmet Ağaoğlu sonrası başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan ve yeni yönetim kurulu, 6. maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.


Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetini elde etti. Daha önce Hırvat teknik direktör ile deplasmanlarda Sivasspor'a 4-1, Konyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavili takım, üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Umut Bozok
#Nenad Bjelica
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.