Umut en son 12 Mart'ta Adana Demirspor'u 4-1 yendikleri maçta gol sevinci yaşamıştı. Süper Lig'de 22 maçta 5 golü bulunan Umut Bozok. geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 38 maçta 20 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.

Akyazı Stadı'nda Ankaragücü'nü 2-0 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor'da yeni yönetim ve yeni teknik direktör de ilkleri yaşadı. Ahmet Ağaoğlu sonrası başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan ve yeni yönetim kurulu, 6. maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetini elde etti. Daha önce Hırvat teknik direktör ile deplasmanlarda Sivasspor'a 4-1, Konyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavili takım, üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.