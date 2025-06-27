Trabzonspor'dan bir transfer daha! Resmen duyuruldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
Transferin hareketli takımlarından Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Wagner Pina'nın ardından bir ismi daha renklerine bağladı.
Bordo-mavili kulüp, 31 yaşındaki eski golcüsü Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
2.01'lik boyuyla dikkat çeken Nijeryalı forvet, Southampton'da forma giyiyordu.
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