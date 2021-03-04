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Trabzonsporlu Taha Cevahiroğlu: Forma savaşına hazırım

Bordo-mavili takımın gelecek vadeden oyuncularından Taha Erdem Cevahiroğlu, "Trabzonspor gibi bir camianın öz evladı olarak her zaman sahaya çıkıp savaşarak forma mücadelesi vermeye hazırım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Taha Cevahiroğlu milli takım kampında soruları yanıtladı.
Taha Cevahiroğlu milli takım kampında soruları yanıtladı.

Türkiye U19 Futbol Milli Takımı'nın ve Trabzonspor'un sağ beki Taha Erdem Cevahiroğlu, milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

"Milli takımda aile ortamı var"

Milli takımda iyi bir çalışma ortamının olduğunu belirten Taha Erdem Cevahiroğlu, "Burada çok iyi bir çalışma ortamındayız. Hocalarımızla ve takım arkadaşlarımızla çok iyi bir aile ortamımız var. Çok verimli geçiyor. Bu kampın amacı önümüzdeki ay yapılacak şampiyonaydı ama iptal edildi" diye konuştu.

"Önce Ümit Milli Takım sonra A Milli Takım"

Hedefinin önce Ümit Milli Takımı sonrasında ise A Milli Takım olduğunu dile getiren genç sağ bek, "Basamak basamak bakacak olursak önce Ümit Milli Takımı sonra da A Milli Takım'ı hedefliyorum. Hayalim her zaman en iyisini yapmak ve en iyi yerde bulunmak. Bunun için de çok çalışıyorum. Kampta herkes birbirinin eksiğini kapatmaya çalışıyor ve herkes birbirine yardımcı oluyor; bu çok önemli" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor her Trabzonlu çocuğun hayalini kurduğu yer"

Trabzonspor formasıyla sahaya çıkma hayali içinde olduğunu dile getiren 18 yaşındaki oyuncu, "Trabzonspor her Trabzonlu çocuğun hayalini kurduğu yer. Benim de hayalim bu. Kısa zamanda Trabzonspor'da kalıcı olmak ve büyük başarılar yakalamak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynamak herkesin hayali ama herkes o konuma gelip o mevkide bulunamıyor. Çok çalışıyorum ve kendime güveniyorum. Daha çok çalışarak güzel yerlere gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Abdullah hoca gençlere önem veriyor"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takımdaki genç oyunculara samimiyetle yaklaştığına vurgu yapan Cevahiroğlu, "Abdullah Avcı hocam sempati duyarak takip ettiğim bir hocaydı. Milli takıma gelmeden önce kendisiyle de tanışma fırsatım oldu. Orada da gördüm ki samimi, içten ve gençlere çok değer veren bir hocam. Egemen Korkmaz hocamız ve Orhan Ak da öyle. Gençlere şans veren bir ortamımız ve hocalarımız var. Gençlere şans veren bir kulüpteyim. Trabzonspor'da bulunmak büyük bir şans. Daha çok çalışıp daha çok mücadele ederek Trabzonspor gibi bir camianın öz evladı olarak her zaman sahaya çıkıp savaşarak forma mücadelesi vermeye hazırım" dedi.

İdolüm Thomas Meunier

Borussia Dortmund'da forma giyen Belçikalı Thomas Meunier'in idolü olduğunu kaydeden Taha Erdem Cevahiroğlu, şunları söyledi:

  • "İdolüm için şu an kariyerini devam ettiren Thomas Meunier diyebilirim. Hem oyun yapısı hem de fizik olarak benzediğimizi düşünüyorum."

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