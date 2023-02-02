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Spor

Konyaspor Andreas Bouchalakis'i renklerine bağladı

Konyaspor, Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen Andreas Bouchalakis'i sezon sonuna kadar kiraladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:55 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ergotelis altyapısında futbola başlayan Yunan orta saha, 19 yaşında 150 bin euro karşılığında Olimpiakos'a transfer oldu. Kariyerinde ikinci kez Yunanistan dışına çıkacak Andreas Bouchalakis, daha önce de Nottingham Forest'a kiralanmıştı.

Ergotelis altyapısında futbola başlayan Yunan orta saha, 19 yaşında 150 bin euro karşılığında Olimpiakos'a transfer oldu. Kariyerinde ikinci kez Yunanistan dışına çıkacak Andreas Bouchalakis, daha önce de Nottingham Forest'a kiralanmıştı.

Konyaspor, Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından orta saha bölgesinde boşalan pozisyonu doldurdu. Yeşil-beyazlı ekip, Olimpiakos'ta forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bouchalakis'le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.


Bedelsiz olarak kiralanan Bouchalakis, merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapıyor. Kulüpten yapılan açıklamada "Konyaspor'umuz, 29 yaşındaki başarılı futbolcu Andreas Bouchalakis’in 2022-23 sezonu sonuna kadar transferi konusunda Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Yusuf Sercan Poçan hazır bulundu. Bedelsiz kadromuza kattığımız merkez orta saha ve ön libero bölgesinde görev yapan Andreas Bouchalakis, bu sezon Olympiakos forması ile tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada forma giydi. Yarım sezonluk kontrat imzaladığımız Bouchalakis, takımımızda 32 numaralı formayı giyecek" denildi.


  1. Yunanistan Milli Takımı’nda 35 kez forma giyme şansı bulan Bouchalakis, bu sezon tüm kulvarlar olmak üzere Olimpiakos ile 14 maça çıkarak 1 gol ve 1 asist yaptı.
#Konyaspor
#Andreas Bouchalakis
#Transfer
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Konyaspor Andreas Bouchalakis'i renklerine bağladı
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