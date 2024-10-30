TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’deki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Ali Çamdalı ile karşılılık anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktörlük arayışına giren yeşil-beyazlı yönetim, 49 yaşındaki Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Recep Uçar hocamız ile büyük ölçüde anlaşma sağladık. Yarın Recep hocamız Konya’ya gelecek, sözleşme imzalayacağız" dedi.

Son olarak Kayserispor’u çalıştıran Recep Uçar, 3’ü Türkiye Kupası’nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.