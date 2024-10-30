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TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

12:5630/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
IHA
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TÜMOSAN Konyaspor
TÜMOSAN Konyaspor

Teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile anlaşma sağladı. İHA’ya konuşan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Uçar’ın yarın sözleşme imzalamak üzere Konya’ya geleceğini belirtti.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’deki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Ali Çamdalı ile karşılılık anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktörlük arayışına giren yeşil-beyazlı yönetim, 49 yaşındaki Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.


TÜMOSAN Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Recep Uçar hocamız ile büyük ölçüde anlaşma sağladık. Yarın Recep hocamız Konya’ya gelecek, sözleşme imzalayacağız" dedi.


Son olarak Kayserispor’u çalıştıran Recep Uçar, 3’ü Türkiye Kupası’nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.




#TÜMOSAN Konyaspor
#Recep Uçar
#Süper Lig

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