Türk yıldız adayı Litvanya maçında tüm dikkatleri üzerine çekti

A Milli Takımımızın genç oyuncularından Doğukan Sinik, Litvanya ile oynanan maçta dikkatleri üzerine çekti.
23 yaşındaki futbolcu ilk defa 11 başladığı milli takım formasıyla Litvanya ağlarını iki kez sarsmayı başardı.
Takımının attığı 2 gole katkı sağlayan Doğukan için sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.
- Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik, tamamlanan sezonda çıktığı 36 maçta 3 gol attı 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
İşte Doğukan Sinik'in Litvanya'ya attığı goller;
🇹🇷⚽GOOOLL!! Doğukan Sinik! Milli Takımımız maça golle başlıyor! pic.twitter.com/pZBLnxWanU
🇹🇷⚽GOOOLL!! Doğukan Sinik! Milli Takımımız maça golle başlıyor! pic.twitter.com/pZBLnxWanU— TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022
🇹🇷⚽GOOOLL!! Halil'in nefis pasında Doğukan Sinik'le farkı 2'ye çıkardık! pic.twitter.com/SdaW93njsO
🇹🇷⚽GOOOLL!! Halil'in nefis pasında Doğukan Sinik'le farkı 2'ye çıkardık! pic.twitter.com/SdaW93njsO— TRT Spor (@trtspor) June 7, 2022