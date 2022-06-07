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Türk yıldız adayı Litvanya maçında tüm dikkatleri üzerine çekti

A Milli Takımımız Uluslar Ligi ikinci maçında Litvanya ile deplasmanda karşılaşıyor. Ay-Yıldızlılarda milli takım kariyerinde ilk defa 11 çıkan Doğukan Sinik gösterdiği performansla futbolseverlerin alkışını topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk yıldız adayı Litvanya maçında tüm dikkatleri üzerine çekti
Doğukan Sinik, Litvanya maçında attığı gollerle dikkat çekti.

A Milli Takımımızın genç oyuncularından Doğukan Sinik, Litvanya ile oynanan maçta dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki futbolcu ilk defa 11 başladığı milli takım formasıyla Litvanya ağlarını iki kez sarsmayı başardı.

Takımının attığı 2 gole katkı sağlayan Doğukan için sosyal medyada yüzlerce mesaj paylaşıldı.

  • Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik, tamamlanan sezonda çıktığı 36 maçta 3 gol attı 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

İşte Doğukan Sinik'in Litvanya'ya attığı goller;
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