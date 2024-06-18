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Türkiye - Gürcistan | Canlı izle - Canlı skor

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu karşılaşmasında A Milli Takımımız ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Gürcistan mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye - Gürcistan maçını canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:55 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.


Dortmund'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Barış Alper.

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze


TÜRKİYE - GÜRCİSTAN CANLI İZLE

Türkiye - Gürcistan maçını canlı izlemek için


TÜRKİYE - GÜRCİSTAN CANLI SKOR

#Türkiye
#Gürcistan
#EURO 2024
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