A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu karşılaşmasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Dortmund'da oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Barış Alper.
Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze