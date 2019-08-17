UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için 'şike' başvurusu
UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi eleme maçı için 'şike' başvurusu

Gürcistan'ın Saburtalo takımı ile Ermenistan'ın Ararat takımı arasında oynanan maçta şike olduğuna dair şüpheler sonucu Tiflis ekibi, ülkesinin federasyonuna başvuruda bulundu.

Haber Merkezi IHA
Ararat, Saburtalo’yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Ararat, Saburtalo’yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanmıştı.

Konuya ilişkin Tiflis ekibi, Gürcistan'ın Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunarak, maç hakkında araştırmaların yapılmasını istedi. Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, “Saburtalo FK’nın temyizi UEFA'ya gönderilecek. Şike olması halinde UEFA mutlaka Gürcistan tarafına bilgi aktaracaktır” ifadesine yer verdi.

14 Ağustos'ta Saburtalo ve Ararat arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçında Ermenistan ekibi mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Turun ilk maçında ise Saburtalo rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

  • Gürcistan'da devlet mayıs ayında yerel ligler için de şike operasyonu yapmıştı. Operasyonda 8'i faal 11 futbolcu gözaltına alınmıştı.

Gürcistan'da şike depremi: 11 futbolcu gözaltında
Gürcistan'da şike depremi: 11 futbolcu gözaltında

Gürcistan'da şike depremi yaşanıyor. 3 Mayıs tarihinde Gürcistan 2. Ligi'nde oynanan Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria maçının yanı sıra 19 Mayıs'ta 1. Lig'de oynanan Vit Jorjia-Dinamo Batumi maçlarında şike yapıldığı iddiasıyla 8'i aktif futbol oynayan 11 futbolcu gözaltına alındı. Gürcistan Güvenlik Servisi, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunurken, gözaltına alınan kişilerin isimleri de yayınlandı.Servis tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;"3 Mayıs'da 2. Lig'de Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria arasında oynanan maç ve 19 Mayıs'ta ise 1. Lig'de Vit Jorjia ile Dinamo Batumi futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada şike yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda 93 bin Gürcistan Lari'si (34 bin dolar) ele geçirildi."Yapılan açıklamada şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan futbolcuların isimleri şu şekilde aktarıldı;Vakhtanq C.-Laşa Ç.-Nika D.-İrakli H.-Robert İ.-İraki B.-Coni Ş.-Georgi Q.-Nikoloz M.-Paata Q. ve Nodar K.Konuyla ilgili olarak soruşturma genişletilerek devam ediyor. Gürcistan&#39;da 8&#39;i faal olmak üzere 11 futbolcu, şike yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. pic.twitter.com/bGdD5b5Pr6&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Mayıs 2019

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