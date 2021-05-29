Uğurcan Çakır'a gelen teklif belli oldu: Onyekuru sürprizi

Transferin gözde ismi Uğurcan Çakır için ilk adım atan kulüp Fransız ekiplerinden Monaco oldu.

61saat'in haberine göre milli kalecinin temsilcisiyle iletişime geçen Monacolu yetkililer, bordo-mavililere pandemi şartlarını da öne sürerek 12 milyon euro teklif ettiler.

Bu öneriye ek olarak olarak Fransız ekibinin Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen oyuncuları Henry Onyekuru’yu da verebileceği bildirildi.

Onyekuru geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 5 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray Onyekuru'nun bonservisini almayacak

Galatasaray’ın Onyekuru için 11 Haziran tarihine kadar 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Son bilgilere göre sarı-kırmızılılar bu maddeyi kullanmayacak.

Teklif değerlendiriliyor

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Uğurcan Çakır cephesinin henüz resmiyete dökülmeyen bu öneriyi Trabzonspor yönetimine gönderdiği ve değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

Bordo-mavili kulübün Uğurcan Çakır’ın için 20-25 milyon euro arası bir gelir beklentisi olduğu biliniyor.



