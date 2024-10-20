Van Bronckhorst'tan dikkat çeken tespit: 'En büyük sorunumuz...'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.





Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

"Oyuncu değişikliği konusu, en fazla 5'tir. 3 değişiklik yapmanın cezası yok. Oyunu okuyup gerekli değişiklikleri yapıyoruz. 2 haftalık dinlenme süresi oldu. İkinci haftadan sonra fikstür yoğunlaşacak. Bugünkü değişiklikleri böyle açıklayabilirim."





"Semih'in performansından memnunum. Birkaç maç oynamadı, milli takımda iyi iletişimimiz oldu. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Oyunu ve kendi gelişimi için irtibat halindeyiz. Bugün oynadı, penaltıyı yaptırdı. Performansından memnunum. Değişikliğe gelirsek; oyun o değişikliği getirdi. İyi oynadı. Performansından memnunum."

"Milot Rashica, milli takımdan sakat döndü. Yakından takip ediyoruz. Lyon maçında yok. Galatasaray maçında olabilir. O durum hafta içinde belli olacak."





"En büyük sorunumuz, pozisyonlarımızı kaleye şuta çevirememek, onun haricinde 7-8 fırsatımız var. Çok fazla fırsat yarattık. Bu fırsatların kaleye şut olarak gitmesini geliştirmemiz gerek. Biz hücum eden taraftık. İkinci yarıda çok fazla fırsat bulduk. Kaleyi bulan 1 şut az. Pozisyonlar için mutluyum. 1 şut az, daha fazla olması gerekir elbette."

"Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şampiyonluk konuşmak için henüz daha erken. Şu anda devam etmemiz gerekiyor yaptığımız şeylere."



















