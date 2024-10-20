Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Van Bronckhorst'tan dikkat çeken tespit: 'En büyük sorunumuz...'

Van Bronckhorst'tan dikkat çeken tespit: 'En büyük sorunumuz...'

19:3420/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Van Bronckhorst
Van Bronckhorst

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, yakaladıkları pozisyonları çok kolay harcadıklarını dile getirdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

"Oyuncu değişikliği konusu, en fazla 5'tir. 3 değişiklik yapmanın cezası yok. Oyunu okuyup gerekli değişiklikleri yapıyoruz. 2 haftalık dinlenme süresi oldu. İkinci haftadan sonra fikstür yoğunlaşacak. Bugünkü değişiklikleri böyle açıklayabilirim."


"Semih'in performansından memnunum. Birkaç maç oynamadı, milli takımda iyi iletişimimiz oldu. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Oyunu ve kendi gelişimi için irtibat halindeyiz. Bugün oynadı, penaltıyı yaptırdı. Performansından memnunum. Değişikliğe gelirsek; oyun o değişikliği getirdi. İyi oynadı. Performansından memnunum."

"Milot Rashica, milli takımdan sakat döndü. Yakından takip ediyoruz. Lyon maçında yok. Galatasaray maçında olabilir. O durum hafta içinde belli olacak."


"En büyük sorunumuz, pozisyonlarımızı kaleye şuta çevirememek, onun haricinde 7-8 fırsatımız var. Çok fazla fırsat yarattık. Bu fırsatların kaleye şut olarak gitmesini geliştirmemiz gerek. Biz hücum eden taraftık. İkinci yarıda çok fazla fırsat bulduk. Kaleyi bulan 1 şut az. Pozisyonlar için mutluyum. 1 şut az, daha fazla olması gerekir elbette."

"Ben en üst seviyelerde oynadım. Aynı zamanda hocalık da yaptım. Şampiyonluk konuşmak için henüz daha erken. Şu anda devam etmemiz gerekiyor yaptığımız şeylere."






#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#TÜMOSAN Konyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zammı için pazarlıkta geri sayım: Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler...