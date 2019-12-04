Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerin Njeryalı futbolcusu Moses antrenmanda sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı.
İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.
- Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Gençlerbirliği maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz! 👊 pic.twitter.com/JZ5YEQo9zn
Gençlerbirliği maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz! 👊 pic.twitter.com/JZ5YEQo9zn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 4, 2019
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