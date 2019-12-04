SÜPER LİG

Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı

Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moses bu sezon ligde 6 karşılaşmada 1 gol 1 asist ile oynadı.

Moses bu sezon ligde 6 karşılaşmada 1 gol 1 asist ile oynadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerin Njeryalı futbolcusu Moses antrenmanda sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı.

İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.

  • Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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