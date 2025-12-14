Yapay zekadan çarpıcı Trabzonspor - Beşiktaş tahminleri: O takıma şans vermedi

Süper Lig 16. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi dört yapay zeka uygulaması skor tahminlerini yaptı. Farklı yapay zekâ platformlarının verdiği sonuçlar dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Akyazı'da oynanan kritik mücadele öncesi yapay zeka uygulamaları skor tahminlerini yaptı. Farklı yapay zekâ platformlarının yaptığı analizlerde ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.
ChatGPT: Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Grok: Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
Gemini: Trabzonspor 4-0 Beşiktaş
Kumru: Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Tahminlere bakıldığında, iki yapay zekâ uygulamasının Trabzonspor’u 2-1’lik skorla galip gösterdiği görülürken, Gemini’nin bordo-mavililer adına farklı bir galibiyet öngörmesi dikkat çekti. Kumru ise karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etti.