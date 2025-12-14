Yapay zekadan çarpıcı Trabzonspor - Beşiktaş tahminleri: O takıma şans vermedi

Akyazı'da oynanan kritik mücadele öncesi yapay zeka uygulamaları skor tahminlerini yaptı. Farklı yapay zekâ platformlarının yaptığı analizlerde ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Dört ayrı uygulamanın tahminleri şu şekilde;

Dört ayrı uygulamanın tahminleri şu şekilde;

Tahminlere bakıldığında, iki yapay zekâ uygulamasının Trabzonspor’u 2-1’lik skorla galip gösterdiği görülürken, Gemini’nin bordo-mavililer adına farklı bir galibiyet öngörmesi dikkat çekti. Kumru ise karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etti.