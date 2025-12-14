U19 derbisi nefes kesti! Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı

U19 PAF Ligi'nin 16. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...
U19 PAF Ligi'nde 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Derbi mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıda Beşiktaş U19 takımı farkı 1'e indirse de maç, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bordo-mavili takımı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ekrem Terzi ve 40. dakikada Turan Deniz Tuncer kaydetti.