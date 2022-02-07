Yeni Malatyaspor'da umutlar tükeniyor

Karagümrük deplasmanından da puanla dönemeyen Yeni Malatyaspor, bu sonucun ardından ligde kalma umutlarını tüketmeye başladı.
Topladığı 16 puanla ligin dibine demir atan sarı-siyahlı ekip, 13 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.
Kalan karşılaşmaları kazanarak ligde kalma umutlarını devam ettirmek isteyen Yeni Malatyaspor, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Sumudica gönderildi
Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.