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Yeni Malatyaspor'da umutlar tükeniyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup oldu. Ligin sonuna demirleyen Malatya temsilcisi, her puan kaybında ligde kalma umutlarını da tüketiyor.

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Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyasporda umutlar tükeniyor
Ligde sadece 16 puan toplayabildiler.

Karagümrük deplasmanından da puanla dönemeyen Yeni Malatyaspor, bu sonucun ardından ligde kalma umutlarını tüketmeye başladı.

Topladığı 16 puanla ligin dibine demir atan sarı-siyahlı ekip, 13 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

Kalan karşılaşmaları kazanarak ligde kalma umutlarını devam ettirmek isteyen Yeni Malatyaspor, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Sumudica gönderildi

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

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