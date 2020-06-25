Yıllardır Süper Lig'e döneceği konuşulan Niasse serbest kaldı

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, haziran ayı sonunda 3 oyuncusuyla yollarını ayıracağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek Oumar Niasse, Cuco Martina ve Luke Garbutt ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi.

2013-2014 sezonunda Akhisarspor forması giyen 30 yaşındaki Nijeryalı forvet Niasse, Lokomotiv Moskova macerasının ardından 2016'da transfer olduğu Everton'da fazla forma şansı bulamamıştı.

Niasse ile Süper Lig'in 4 büyük kulübü de zaman zaman ısrarcı olmuş ancak transferi sonuçlandıramamışlardı. Senegalli oyuncunun bu yaz transfer döneminde Türkiye'ye gelebileceği konuşulurken sosyal medyada birçok taraftar kendi takımlarının 30 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katması yönünde kulüp hesaplarına mesaj atıyor.