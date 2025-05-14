Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam saat 20.45 Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.
ZTK finalinde nefesler tutuldu. Dev finalde Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor. Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanmayı başardı.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
4 sezon sonra tekrar kupayı istiyor
Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.
Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde, geçen sezonda da finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elendi.
Art arda 2 sezon kupada finale yükseldi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.
Bu sezon 3. resmi karşılaşma
Trabzonspor ile Galatasaray, bu sezon 3. resmi karşılaşmada karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.