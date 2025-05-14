Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final

ZTK finalinde nefesler tutuldu. Dev finalde Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor. Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanmayı başardı.