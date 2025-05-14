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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final

09:3314/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam saat 20.45 Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek
Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam saat 20.45 Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde bu akşam saat 20.45 Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.

ZTK finalinde nefesler tutuldu. Dev finalde Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, 17. kez oynayacağı final maçında 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor. Ligde ilk mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanmayı başardı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak. Maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray:
Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Trabzonspor:
Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Ozan Tufan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

4 sezon sonra tekrar kupayı istiyor

Türkiye Kupası finalinde en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor.

Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde, geçen sezonda da finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilerek elendi.

Art arda 2 sezon kupada finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.

Bu sezon 3. resmi karşılaşma

Trabzonspor ile Galatasaray, bu sezon 3. resmi karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.



#Galatasaray
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#Ziraat Türkiye Kupası
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