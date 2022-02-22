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SSBC açılımı nedir: SSBC ülkeleri hangi ülkelerdir?

Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna ile yaşanan kriz sürecinde SSBC ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB'nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir." ifadelerini kullandı. Putin'in Soğuk Savaş dönemine atıfta bulunduğu SSBC açıklamasının ardından SSBC ile ilgili detayları a gündeme getirdi. Peki, SSBC nedir? SSBC açılımı nedir? SSBC ülkeleri hangileridir? SSBC ne zaman dağoldı? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SSCB açılımı nedir? SSCB nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
Özgün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin'in SSCB ile ilgili açıklamaları gündemde yer aldı.

'SSCB'NİN DAĞILMASININ SORUMLUSU BOLŞEVİKLERDİR'

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ülkelere SSCB’den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB'nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir." ifadelerini kullandı.

Putin, konuşmasında Ukrayna'nın dış güçler tarafından kontrol edildiğini ileri sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden kalan altyapı ve Batı'nın teknolojik desteğiyle kolaylıkla nükleer silah geliştirebileceğini söyledi.

SSCB'Yİ KİM KURDU?

SSCB açılımı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce 1917 Ekim Devrimi'yle devrilmesinden sonra 1922 yılında kuruldu. 1991 yılına kadar varlığını sürdüren SSCB, bünyesindeki cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla 26 Aralık 1991'de dağıldı.

SSBC NE ZAMAN DAĞILDI?

1991 yılına kadar varlığını sürdüren SSCB, bünyesindeki cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanmalarıyla 26 Aralık 1991'de dağıldı.

Tarih konusunda ilgili olanların çokça merak ettiği birlikler arasında bulunan SSCB, yakın tarihte yer alan ve 1.Dünya Savaşı zamanlarında Vladimir Lenin önderliğinde gerçekleşen 1917 Ekim Devrimi ile dağılmasının ardından 1922 senesinde kurulan ve 1992 senesine kadar varlığını koruyabilen bir devletler birliğidir.

Yüzölçümü 22.403.000 km2 olarak 2.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük ülke olarak konumlandırılmış ve nüfusu olarak da 293.047.571 kişiyle üçüncü sırada listede yer almaktaydı. Ancak bu unvanlar fazla uzun sürmemiş ve 69. senesinde reformlar neticesinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) resmen dağılmıştır. Dağılmasının ardından da bağımsızlığını ilan eden 15 devletten 12'si tekrar bir araya gelerek Bağımsız Devletler Topluluğunu oluşturmuştur. SSCB başkenti Moskova ve para birimi Sovyet rublesi olarak belirlenmiştir.

SSCB HANGİ ÜLKELERDEN OLUŞUR?

SSCB adı altında yer alan kurucu devletler bulunmakla birlikte sonradan katılan ve dağılması öncesinde birlikten ayrılan devletler de olmuştur. SSCB toprakları ve SSCB sınırlarını oluşturan devletler şöyle:

Ermenistan SSC

Azerbaycan SSC

Beyaz Rusya SSC

Estonya SSC

Gürcistan SSC

Kazakistan SSC

Kırgızistan SSC

Letonya SSC

Litvanya SSC

Moldova SSCB

Rusya SFSC

Tacikistan SSC

Türkmenistan SSC

Ukrayna SSC

Özbekistan SSC

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