Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu detaylı programı açıkladı. Peki Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig başlangıç ve bitiş takvimi…