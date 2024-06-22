|
Özgün

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihi

üper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler, tuttukları takımların yapacakları transferleri dört gözle bekliyor. Galatasaray'ın şampiyon olarak 2023-2024 sezonunu kapatmasının ardından şimdi de gelecek sezonun tarihi merak konusu oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Türkiye Futbol Federasyonu 2024-2025 sezonun planlamasını duyurdu. Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig’in başlangıç tarihi açıklandı. İşte 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihi

09:01 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Süper lig
Süper lig

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu detaylı programı açıkladı. Peki Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig başlangıç ve bitiş takvimi…

SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig’de heyecan yeni sezonda 9 Ağustos’ta başlayacak ve 2024-2025 sezonu 1 Haziran’da sona erecek.

Yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başlarken takımlar 13 Eylül’e kadar takımlarına takviye yapabilecek.

Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

SEZONU ERKEN AÇACAKLAR

Avrupa Kupalarında ön eleme oynayacak takımlar sezonu erken açacak. Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin maç programı belli oldu.

Trabzonspor Avrupa’da ilk maçını 25 Temmuz’da rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos’ta oynayacak.

Fenerbahçe Avrupa serüveni sebebiyle sezonu erken açacak. İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23-24 Temmuz’da oynanacak.

Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da çıkacak.



#süper lig
#trendyol süper lig
#süper lig yeni sezon
#süper lig 2024-205
#tff
35 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig başlangıç tarihi