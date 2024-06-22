Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu detaylı programı açıkladı. Peki Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig başlangıç ve bitiş takvimi…
SÜPER LİG 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Trendyol Süper Lig’de heyecan yeni sezonda 9 Ağustos’ta başlayacak ve 2024-2025 sezonu 1 Haziran’da sona erecek.
Yaz transfer sezonu 24 Haziran’da başlarken takımlar 13 Eylül’e kadar takımlarına takviye yapabilecek.
Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.
SEZONU ERKEN AÇACAKLAR
Avrupa Kupalarında ön eleme oynayacak takımlar sezonu erken açacak. Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin maç programı belli oldu.
Trabzonspor Avrupa’da ilk maçını 25 Temmuz’da rövanş karşılaşmasını ise 1 Ağustos’ta oynayacak.
Fenerbahçe Avrupa serüveni sebebiyle sezonu erken açacak. İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23-24 Temmuz’da oynanacak.
Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da çıkacak.