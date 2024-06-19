Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin 2024-25 sezonundaki harcama limitlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Galatasaray yer aldı.
9 Ağustos’ta başlayıp ve 1 Haziran’da sona erecek Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için takımların harcama limitleri belli oldu.
Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, en yüksek limite sahip takım oldu.
Sarı-kırmızılıları sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takip etti.
Rizespor, en yüksek harcama limitine sahip 5. takım olarak dikkati çekti.
En düşük harcama limitine sahip takım ise Kasımpaşa oldu.
İşte Süper Lig'de takımlarının harcama limitleri