|
Spor

Süper Lig takımlarının limitleri belli oldu

14:51 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:31 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin 2024-25 sezonundaki harcama limitlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Galatasaray yer aldı.

1/ 6

9 Ağustos’ta başlayıp ve 1 Haziran’da sona erecek Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için takımların harcama limitleri belli oldu.

2/ 6

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, en yüksek limite sahip takım oldu.

3/ 6

Sarı-kırmızılıları sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş takip etti.

4/ 6

Rizespor, en yüksek harcama limitine sahip 5. takım olarak dikkati çekti.

5/ 6

En düşük harcama limitine sahip takım ise Kasımpaşa oldu. 

6/ 6

İşte Süper Lig'de takımlarının harcama limitleri

#TFF
#Süper Lig
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Galatasaray
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangisi? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri