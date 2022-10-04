Özgün TAI nedir, TAI neyin kısaltmasıdır?
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TAI nedir, TAI neyin kısaltmasıdır?

TAI kısaltmasının açılımının ne olduğunu bilmeyen ve öğrenmek isteyen binlerce kişi internet üzerinde sorgulamalar yapıyor. TAİ, bir kuruluşun kısaltma adıdır. İlk kez duyanların merak ettiği TAİ ne demek ve açılımı nedir? TAI Turkish Aerospace Industries, Inc'nin kısaltmasıdır. TAI aynı zamanda TUSAŞ olarak da bilinmektedir. TUSAŞ'ın açılımı ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'dir. Merak konusu olan TAI nedir, ne demek, ne anlama geliyor, açılımı nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TAI ne demek, ne anlama geliyor, TAI açılımı nedir?
TAI nedir

TAI havacılık alanında hizmet veren önemli kurumlardan biri olarak faaliyet göstermeyi sürdürüyor. TAİ kısaltma teriminin açılımı ise; Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı şeklindedir. TUSAŞ olarak da bilinir. TUSAŞ kısaltması ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin kısaltmasıdır.

TAI AÇILIMI NEDİR?

TAI'açılımı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)'nin İngilizce anlamı olan Turkish Aerospace Industries (TAI) dir.

TAI NEDİR?

TAİ, aynı zamanda TUSAŞ olarak da kaynaklarda geçmekte ve bilinmektedir. Açılımı ise Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı demektir. 28 Haziran 1973 yılında kurulmuş olan şirket, Türk - ABD ortaklığı içerir.

TAI KURULUŞU

TUSAŞ bir diğer adıyla TAI 1973 yılında kurulmuş ve savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen bir kurum olarak görev almıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TAI şuanda da hizmetlerine devam etmektedir.

TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarını kullanmaya başlamasıyla beraber sistem entegrasyonlarına ve uçuş testlerine destek vermiş ve 1984 senesinde Türk-ABD ortak yatırım şirketi TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ) 25 yıllığına kurulmuştur. 25 yıllık süre henüz dolmadan 2005 senesine gelindiğinde TAI'de bulunan yabancı hisseler Türk'ler tarafından satın alınmış ve şirket yeniden yapılandırmaya sokulmuştur. Bu anlamda TAI ve TUSAŞ birleştirilerek TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. olarak faaliyetler devam ettirilmiştir.

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