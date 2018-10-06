Tarih Geldikleri gibi gittiler
OSMANLI TARİHİ

Geldikleri gibi gittiler: İstanbul işgalden kurtuldu

Geldikleri gibi gittiler

Türklere 465 yıl başkentlik yapan İstanbul, 16 Mart 1920’de fiili olarak işgal edildi ve Osmanlı parlamentosu Meclis-i Mebusan dağıtıldı. Esaretle tanışan İstanbul, Milli Mücadelenin ardından 6 Ekim 1923 günü işgalden kurtuldu. 4 Ekim 1923 günü düzenlenen bir törenle işgalciler Türk Bayrağı’nı selamlayarak şehirden ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz askerlerinin yürüyüşü.
İngiliz askerlerinin yürüyüşü.

Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Bırakışması ile Böylece 465 yıllık başkente ilk kez düşman askerin gireceği bir süreç de başlamış oldu. İtilaf Devletlerinin 61 parça harp gemisinden oluşan bir donanması, mütareke şartlarının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, İstanbul önlerine gelip demir attı. Böylece 465 yıllık başkent İstanbul esaretle tanıştı.

13 Kasım 1918’den beri İstanbul limanında bekleyen İtilaf Devletleri’nin donanmaları, şehrin bazı yerlerine asker çıkarmalarına karşın henüz İstanbul’u işgal etmemişlerdi. Emperyalist İtilaf Devletleri İstanbul’da 15 Mart’ta sıkıyönetim ilan ettikten sonra, pek çok aydını tutukladılar. Ertesi gün yani 16 Mart 1920’de İstanbul fiili olarak işgal edildi ve Osmanlı parlamentosu olan Meclis-i Mebusan dağıtıldı. Resmî daireler işgal edildi, karakollar basıldı.

Geldikleri gibi gittiler
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Geldikleri gibi gittiler
Türklere 465 yıl başkentlik yapan İstanbul, 16 Mart 1920'de fiili olarak işgal edildi ve Osmanlı parlamentosu Meclis-i Mebusan dağıtıldı. Esaretle tanışan İstanbul, Milli Mücadelenin ardından 6 Ekim 1923 günü işgalden kurtuldu. 4 Ekim 1923 günü düzenlenen bir törenle işgalciler Türk bayrağını selamlayarak şehirden ayrıldı.


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19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele, çeşitli cephelerde verilen zorlu savaşlar sonunda zaferle neticelendi. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle bitmesinden sonra Refet (Bele) Bey komutasındaki bir Türk birliğinin İstanbul’a girmesine rağmen, işgal resmi olarak kaldırılmadı. 8 Eylül 1923’te Batı Anadolu tamamen düşmanlardan temizlenip Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra İstanbul, Boğazlar Bölgesi ve Doğu Trakya düşmanlardan kurtarıldı.

Türk bayrağını selamlayarak şehirden ayrıldılar

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması gereğince de düşman askerlerinin altı hafta sonra İstanbul’dan ayrılmaları kararı aldılar. 4 Ekim 1923 günü düzenlenen bir törenle işgalciler Türk Bayrağı’nı selamlayarak şehirden ayrıldılar. Böylece, İstanbul’un 5 yıl süren işgali, Türk Ordusu’nun 6 Ekim 1923 günü coşkun bir bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek yağmuru altında kente girmesiyle sona erdi.

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