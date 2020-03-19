İdlib ve Bahar Kalkanı harekat bölgesinden acı haber: 2 asker şehit

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Bahçeli: MHP 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir. MHP, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Planı'nı yürekten desteklemektedir" dedi.