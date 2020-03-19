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İdlib ve Bahar Kalkanı harekat bölgesinden acı haber: 2 asker şehit

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir ile,

Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş şehit oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in (25) şehit olduğu açıklandı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun'' denildi.

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"Milletimizin başı sağolsun"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' mesajını paylaştı.

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