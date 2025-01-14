﻿160 bin yılda bir görülebiliyor: Birkaç gün boyunca dünyadan gözlemlenebilecek

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kuyruklu yıldızın Slovakya'dan çekilen görüntüsü paylaşıldı.

Açıklamada, Güneş'e en yakın konumunda olması nedeniyle halihazırda belirli anlarda gözlemlenebilen Atlas Kuyruklu Yıldızı'nın "son yılların en dikkat çekici kuyruklu yıldız manzaralarından birini sahneleyeceği ve Venüs ile yarışacak derecede parlak hale geleceği" belirtildi.

Kuyruklu yıldızın ulaşacağı parlaklığı kesin olarak tahmin etmenin zor olduğu ifade edilen açıklamada, birkaç gün boyunca dünyadan çıplak gözle görülebilecek kadar parlak kalmasının beklendiği kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, King's College London'da astroparçacık fiziği ve kozmoloji alanında araştırmacı olan Dr. Shyam Balaji de "mevcut yörünge hesaplamalarının kuyruklu yıldızın Güneş'in yaklaşık 8,3 milyon mil yakınından geçeceğini gösterdiğini" ve bu nedenle Atlas'ın "güneşi süpüren" bir kuyruklu yıldız olarak sınıflandırılabileceğini kaydetti.