Android’de anlık hırsızlık kilidi

Google, Android işletim sistemine eklediği yeni güvenlik özellikleriyle telefon hırsızlığına karşı kullanıcıları daha güçlü şekilde korumayı hedefliyor. Güncellemeyle birlikte cihazın ani hareketleri ve olağan dışı kullanım senaryoları yapay zekâ destekli sistemlerle analiz ediliyor. Telefonun çalındığı tespit edildiğinde ekran otomatik olarak kilitleniyor. Böylece kişisel verilere ve uygulamalara erişim anında engelleniyor. Bu adımla, hırsızlık sonrası değil hırsızlık anında müdahale edilmesi amaçlanıyor.

İNTERNET OLMASA BİLE KİLİTLENİYOR

Yeni güvenlik sisteminin dikkat çeken özelliklerinden biri, cihazın internet bağlantısı olmasa bile kilitlenebilmesi oldu. Telefon uçak moduna alınsa dahi koruma devrede kalıyor. Fabrika ayarlarına döndürme gibi kritik işlemler için ek doğrulama isteniyor. Bankacılık uygulamaları, dijital cüzdanlar ve özel dosyalar bu sayede daha güvenli hale geliyor. Güncelleme, Android 14 ve üzeri sürümleri kullanan cihazlara kademeli olarak sunulacak.

MANUEL OLARAK AKTİFLEŞTİR

Uzmanlar, güvenlik özelliklerin kullanıcılar için önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor. Ancak bu sistemlerin etkili olabilmesi için ayarların manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor. Güçlü ekran kilidi, uzaktan cihaz bulma ve düzenli yedekleme hâlâ temel önlemler arasında yer alıyor. Yeni teknolojiler hırsızlığı tamamen ortadan kaldırmasa da olası zararları en aza indirmeyi hedefliyor.

5 SORUDA ANDROİD HIRSIZLIK KORUMASI

Android’in bu özelliği nedir?

Android’e eklenen yeni güvenlik sistemi, telefonun çalındığını algıladığında cihazı otomatik olarak kilitliyor. Yapay zekâ, ani hareketleri ve olağan dışı kullanımı analiz ediyor. Amaç, hırsızlık anında kişisel verilere erişimi engellemek.

İnternet kapalıyken de çalışır mı?

Evet. Telefon uçak moduna alınsa bile çevrimdışı kilitleme devreye girebiliyor. Bu özellik, hırsızların bağlantıyı keserek güvenliği aşmasını önlemeyi hedefliyor.

Şu an herkes kullanabiliyor mu?

Özellikler Android 14 ve üzeri sürümler için kademeli olarak dağıtılıyor. Ancak her cihazda otomatik olarak açık gelmiyor. Kullanıcının ayarlardan manuel olarak etkinleştirmesi gerekiyor.

Tüketici nasıl aktif hale getirir?

Ayarlar > Google > Güvenlik ve Gizlilik > Hırsızlık Koruması yolunu izleyerek özellikler açılabiliyor. Menü bazı markalarda farklı isimlerle yer alabiliyor. Google Play Hizmetleri’nin güncel olması önem taşıyor.

Kullanıcıyı ne kadar korur?

Yeni sistem, banka uygulamaları ve kişisel veriler için önemli bir ek güvenlik sağlıyor. Ancak güçlü ekran kilidi ve uzaktan cihaz bulma gibi temel önlemlerin yerini tamamen almıyor.







