Yapay zekayla 'dolandırıcılık' ürettiler: 15 milyon TL haksız kazanç

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat merkezli 3 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyon kapsamında yapay zekayla video üreterek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheliyi yakaladı. Yaptıkları videolarla 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda yapay zeka ile ürettikleri videolarla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon haksız kazanç elde eden 9 şüpheliyi yakaladı. Yozgat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Hatay ve Ankara’da gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.