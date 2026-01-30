Yeni Şafak
Yapay zekayla 'dolandırıcılık' ürettiler: 15 milyon TL haksız kazanç

18:5430/01/2026, Cuma
IHA
Yapay zeka videoları ile 33 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat merkezli 3 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyon kapsamında yapay zekayla video üreterek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 şüpheliyi yakaladı. Yaptıkları videolarla 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Yozgat’ta ürettikleri yapay zeka videoları ile 33 kişiyi yaklaşık 15 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yozgat merkezli Antalya, Hatay ve Ankara’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda yapay zeka ile ürettikleri videolarla yaklaşık 33 kişiyi dolandırıp, 15 milyon haksız kazanç elde eden 9 şüpheliyi yakaladı. Yozgat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Antalya, Hatay ve Ankara’da gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Yapay Zeka
#Dolandırıcı
#Haksız Kazanç
