Nevşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı, çocuğu olmayan ve varlıklı kişileri hedef aldıkları, mağdurun yaşı ve yalnızlığından kaynaklanan güven duygusunu istismar ederek, çeşitli bahanelerle baskı ve yönlendirme yoluyla hareket ettirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle D.H.'ye ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları ayrıca yüklü miktarda para ve altını hem elden teslim hem de banka hesapları üzerinden temin ettikleri tespit edildi.