Nevşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Nevşehir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

12:3629/01/2026, Perşembe
DHA
Şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı, çocuğu olmayan ve varlıklı kişileri hedef aldıkları belirlendi.
Nevşehir'de kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttıkları D.H.’yi (67) yaklaşık 8 milyon TL dolandıran 11 şüpheli, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Nevşehir'de yaşayan D.H., telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, para isteyen kişiler tarafından yaklaşık 8 milyon TL dolandırıldı. Şikayet sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Yaşlı kişileri hedef almışlar

Şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı, çocuğu olmayan ve varlıklı kişileri hedef aldıkları, mağdurun yaşı ve yalnızlığından kaynaklanan güven duygusunu istismar ederek, çeşitli bahanelerle baskı ve yönlendirme yoluyla hareket ettirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle D.H.'ye ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları ayrıca yüklü miktarda para ve altını hem elden teslim hem de banka hesapları üzerinden temin ettikleri tespit edildi.

Adliyeye sevk edildiler

Teknik ve fiziki takip sonucunda olayla bağlantılı oldukları belirlenen 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Nevşehir merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Nevşehir’e getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



