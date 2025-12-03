Apple, yeni iPad Mini 8’de OLED ekran kullanacak: İşte özellikleri

Apple, yeni nesil iPad Mini 8’i tanıtmaya hazırlanıyor ve bu model, OLED ekran teknolojisiyle dikkat çekecek. 2026’nın 3. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen iPad Mini 8, daha derin siyahlar, üstün kontrast oranları ve güç verimliliği sunan OLED ekranıyla tablet kullanıcılarına benzersiz bir deneyim vaat ediyor. iPhone 17 Pro ve iPad Pro modellerinde de kullanılan OLED paneli, artık iPad Mini 8’de de yer alacak. Ayrıca, cihazın suya dayanıklı olması için geliştirilen yeni hoparlör teknolojisi ve A19 Pro çipi ile performansı zirveye taşıyan Apple, tablet pazarındaki iddiasını bir adım daha ileriye taşıyor.





OLED ekran: Daha derin siyahlar ve yüksek kontrast

OLED paneller, her bir pikseli bağımsız olarak kontrol edebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, diğer ekran teknolojilerine kıyasla daha hassas renk üretimi ve derin siyahlar elde edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda OLED ekranlar, daha yüksek kontrast oranları, hızlı tepki süreleri ve geniş görüntüleme açılarıyla görsel deneyimi kusursuz hale getiriyor. Bu, özellikle video izleme ve grafik tasarım gibi uygulamalarda fark yaratıyor.





Apple'ın OLED stratejisi: Tüm ürün gamına yayılacak

Apple, OLED ekran teknolojisini iPhone 17 Pro ve iPad Pro modellerinde kullanmaya başladı. Şirketin nihai hedefi ise OLED panelini tüm ürün gamına entegre etmek. Bu kapsamda, iPad Mini 8’in OLED ekranı, Apple’ın daha fazla kullanıcıya bu üstün teknoloji deneyimini sunma amacının bir parçası olarak öne çıkıyor. OLED’in bir diğer önemli avantajı ise güç verimliliği. Bu sayede, iPad Mini 8, uzun pil ömrüyle de kullanıcıları tatmin edecek.





iPad Mini 8’in donanımı: A19 Pro çipi ve suya dayanıklılık özellikleri

iPad Mini 8, A19 Pro çipsetiyle güçlendirilecek. Bu yonga, iPhone 17 Pro ve iPhone Air gibi amiral gemisi modellerde de kullanılıyor. A19 Pro çipi, cihazın performansını üst seviyeye taşıyarak hızlı ve kesintisiz bir deneyim sunacak. Ayrıca, iPad Mini 8’in suya dayanıklı olması için Apple, klasik hoparlör ızgaralarını kaldırarak titreşimle ses üreten yenilikçi bir hoparlör sistemi tasarladı.





iPad Mini 8: Tasarımda yenilik ve yüksek performans