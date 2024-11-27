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Astronomlar 'Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntülerini paylaştı

Astronomlar 'Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntülerini paylaştı

17:0127/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ayrıca galaksinin merkezine dair daha önceki bilgiler, orada bir yıldız halesi bulunması gerektiğini öne sürüyordu.
Ayrıca galaksinin merkezine dair daha önceki bilgiler, orada bir yıldız halesi bulunması gerektiğini öne sürüyordu.

Şapkalı Galaksi'nin yeni görüntüleri, yıldız oluşumu ve galaktik yapılar hakkında daha önceki tahminlere meydan okuyan bilgiler sunuyor. JWST’nin bulguları, bu eşsiz galaksiye dair birçok soruya ışık tutarken, yeni araştırmalara da kapı aralıyor.

Astronomlar, "Şapkalı Galaksi" olarak bilinen NGC 4594'ün yeni ve şaşırtıcı görüntülerini paylaştı. Pierre Méchain tarafından 1781 yılında keşfedilen bu galaksi, etrafını saran toz halkasıyla dikkat çekiyor ve büyük bir şapka gibi göründüğü için bu isimle anılıyor. Daha önce Hubble Teleskobu tarafından gözlemlenen galaksi, James Webb Uzay Teleskobu’nun (JWST) Orta Kızılötesi Enstrümanı (MIRI) ile şimdi daha detaylı bir şekilde incelendi.


JWST’nin çektiği yeni görüntüler, galaksinin yapısına dair birçok sürpriz bilgi sundu. Önceki tahminler, galaksinin toz halkasında yıldız oluşum merkezlerinin bulunabileceği yönündeydi. Ancak yeni veriler, bu halkada yıldız oluşumunun neredeyse hiç olmadığını, bunun yerine sıcak moleküler gaz kümelerinin yer aldığını ortaya koydu.



Ayrıca galaksinin merkezine dair daha önceki bilgiler, orada bir yıldız halesi bulunması gerektiğini öne sürüyordu. JWST ise bu alanda düz bir disk olduğunu ve galaksinin kara deliğinin beklenenden daha düşük parlaklıkta bir çekirdeğe sahip olduğunu gösterdi.


Gelecekteki gözlemlere odaklanacak

Şapkalı Galaksi, sahip olduğu yaklaşık 2 bin küresel yıldız kümesiyle de dikkat çekiyor. Bu sayı, galaksinin boyutuna göre oldukça yüksek ve onu diğer galaksilerden farklı kılan önemli bir özellik. Bilim insanları, bu kadar fazla küresel yıldız kümesinin galaksinin yapısını ve oluşumunu nasıl etkilediğini anlamak için gelecekteki gözlemlere odaklanacak.


James Webb Uzay Teleskobu'nun bu yeni bulguları, galaksiler ve yıldız oluşumu hakkında bilinenleri yeniden şekillendirecek bilgiler sunuyor. Şapkalı Galaksi’nin bu detaylı görüntüleri, astronomide yeni sorular ve keşifler için bir kapı aralıyor.

#Şapkalı Galaksi
#Astronot
#Gezegen

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