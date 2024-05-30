Bakan Kacır'dan Türksat 6A paylaşımı: Mevcut uyduların ötesine 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak









Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin vizyon projesi olan Türksat 6A'nın mevcut uyduların ötesine erişim sağlayacağını belirtti.

Bakan Kacır, sosyal medya platformu X'teki hesabından, yerli olarak üretilen Türksat 6A uydusuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu uydunun Türkiye'nin şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformu olduğunu ve devreye almak için gün saydığını ifaden eden Kacır, "Ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Türksat 6A'nın Türk mühendisler tarafından geliştirildiğine, üretildiğine ve test edildiğine vurgu yaparak 8 Temmuz haftasında fırlatılmasının planlandığını belirten Bakan Kacır, "Kapsama alanı mevcut uyduların ötesine, Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşacak, böylelikle 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak." dedi.

Bakan Kacır yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformunu devreye almak için gün sayıyor.

Daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi kabiliyetleriyle geliştirme imkanını elde eden ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen TÜRKSAT 6A ile birlikte kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak.

TÜBİTAK UZAY liderliğinde, TUSAŞ, ASELSAN, CTECH iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen, üretilen, test edilen ve 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A’nın kapsama alanı mevcut uyduların ötesine, Güneydoğu Asya ülkelerine ulaşacak, böylelikle 4,5 milyarlık bir nüfusa erişim sağlanacak.

Hem sivil hem askeri iletişim için kullanılacak ve 15 yıldan daha uzun bir süre yörüngede görev yapacak olan yerli haberleşme uydumuz, ülkemiz için stratejik bir öneme sahip olmasının yanı sıra, bundan sonra gerçekleştireceğimiz uydu ve uzay projelerine büyük katkılar sunacak."





Türkiye, şu ana kadar ürettiği en yüksek değere sahip milli teknoloji platformunu devreye almak için gün sayıyor. ⏳



Daha önce yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydularını kendi kabiliyetleriyle geliştirme imkanını elde eden ülkemiz, tüm kritik bileşenleri yerli olarak üretilen… pic.twitter.com/tMIzDcpgLa — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 30, 2024







