Bakan Yardımcısı Sayan uyardı: '20'li yaşlar challenge' akımına dikkat

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımların son günlerde popüler olduğuna dikkati çekerek, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını bildirdi. Mümkün olduğunca dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Sayan, yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan birinin de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak olduğuna işaret etti.

TEKNOLOJİ 20 Years Challange akımına katılmadan önce iki kez düşünün

Sayan, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

FOTOĞRAF 18 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafı, 20 yaşında İstanbul’da öğrencilik yıllarından. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı' tartışmalarının olmadığı günlerdi. Zaten bizim için de pek fark etmezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :) notuyla Marlon Brando'ya ait bir paylaşım yaparak takipçilerine tebessüm ettirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Bakan Selçuk'un esprisine 'klonlama' şakasıyla karşılık verdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Muharrem İnce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:) Usta oyuncu Cüneyt Arkın Vedat Milör: 20... Henüz sadece limonata veya su içtiğim zamanlar. Yeşim Salkım Şarkıcı Haluk Levent: Bir akım var diyorlar 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama... Behzat Uygur Demet Akalın: 20'nci yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı... Cem Davran Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin 20'li yaşları... Sosyal medyada '20yaschallenge' etiketi eşliğinde 20'li yaşlarından fotoğraf paylaşma akımına siyasiler de dahil oldu. Instagram ve Twitter'da gündem olan akımıyla paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.





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"Verilerinizi kopyalıyorlar"

"Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda, nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir karakutu. Kişisel verilerimiz, bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."