Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayan uyardı 20li yaşlar challenge akımına dikkat
SOSYAL MEDYA

Bakan Yardımcısı Sayan uyardı: '20'li yaşlar challenge' akımına dikkat

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından son günlerde popüler olan '20'li yaşlar challenge' akımı için önemli uyarılarda bulundu. Sayan, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalayan bu tür akımların görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını ifade etti. 'Mümkün olduğunca dikkatli olmalıyız' mesajını paylaşan Sayan devamında "Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir kara kutu" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Yardımcısı Sayan uyardı: 20li yaşlar challenge akımına dikkat
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlar challenge" ve benzeri akımların son günlerde popüler olduğuna dikkati çekerek, kişisel verileri ve yüz ifadelerini kopyalan bu gibi akımların, görsel veri işleme alanına zemin hazırladığını bildirdi. Mümkün olduğunca dikkatli davranılması gerektiğini vurgulayan Sayan, yapay zeka teknolojilerinin çözmeye çalıştığı sorunlardan birinin de yaşlanmanın oluşturduğu yüzdeki değişikliklere karşı algoritmalara direnç kazandırmak olduğuna işaret etti.

20 Years Challange akımına katılmadan önce iki kez düşünün
TEKNOLOJİ
20 Years Challange akımına katılmadan önce iki kez düşünün

  • Sayan, kişinin şimdiki haliyle eski halinin değişiminden, yapay zeka algoritmalarını besleyecek istatistiki veriler oluşturulduğu uyarısında bulunarak şunları kaydetti:

Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin 20'li yaşları...
FOTOĞRAF 18
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Title
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
Title
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafı, 20 yaşında İstanbul’da öğrencilik yıllarından.
Title
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı' tartışmalarının olmadığı günlerdi. Zaten bizim için de pek fark etmezdi.
Title
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :) notuyla Marlon Brando'ya ait bir paylaşım yaparak takipçilerine tebessüm ettirdi.
Title
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Bakan Selçuk'un esprisine 'klonlama' şakasıyla karşılık verdi.
Title
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
Title
Muharrem İnce
Title
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Title
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)
Title
Usta oyuncu Cüneyt Arkın
Title
Vedat Milör: 20... Henüz sadece limonata veya su içtiğim zamanlar.
Title
Yeşim Salkım
Title
Şarkıcı Haluk Levent: Bir akım var diyorlar 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama...
Title
Behzat Uygur
Title
Demet Akalın: 20'nci yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...
Title
Title
Cem Davran
Siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin 20'li yaşları...
Sosyal medyada '20yaschallenge' etiketi eşliğinde 20'li yaşlarından fotoğraf paylaşma akımına siyasiler de dahil oldu. Instagram ve Twitter'da gündem olan akımıyla paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

"Verilerinizi kopyalıyorlar"

"Aynı zamanda farklı uygulamalar ve cihazlardan paylaştığımız parmak izi ve yüz taraması gibi verilerimiz, genetik verilerimizi barındırıyor. Bu gibi hassas verilerin hangi sunucularda, nasıl tutulduğu, yeterli güvenliğe sahip olup olmadığı tam bir karakutu. Kişisel verilerimiz, bizi belirli veya belirlenebilir hale getiren, bizi tanımlayan ve bize ait olan bilgilerimiz. Bu sebeple kişisel verilerimizi korurken, özellikle de sosyal medyada paylaşırken daha hassas davranmalıyız."

Abone Ol Google News
Dünyada eşi yok

Dünyada eşi yok

Bu bitki sadece Tuz Gölü havzasında yetişiyor.
Hisar A göreve hazır

Hisar A göreve hazır

​Havadaki tüm hedefleri etkisiz hale getirecek.
Aşkınan Koşan Yorulmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir yılını anlatan kitap hazırlandı

​Ticaret Bakanlığı kılavuzu yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması.

​İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin belgesi açıklaması

Piyasa değeri 40 milyon lira

Piyasa değeri 40 milyon lira

Sahte belgeli lüks araç operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.