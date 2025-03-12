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Bilim adamları hamamböceklerini siber böceklere dönüştürdü

Bilim adamları hamamböceklerini siber böceklere dönüştürdü

10:4212/03/2025, Çarşamba
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Geliştirilen 'biyohibrit davranış temelli navigasyon (BIOBBN) sistemi' sayesinde böcekler, belirlenen hedefe ulaşırken engelleri aşabiliyor.
Geliştirilen 'biyohibrit davranış temelli navigasyon (BIOBBN) sistemi' sayesinde böcekler, belirlenen hedefe ulaşırken engelleri aşabiliyor.

Japonya ve Endonezya'dan bir araştırma ekibi, hamamböceklerini arama-kurtarma görevlerinde kullanılabilecek siber böceklere dönüştürdü. Geliştirilen teknoloji sayesinde böcekler, küçük ve zorlu alanlarda yönlendirilebiliyor.

Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi’nden araştırmacılar, hamamböceklerinin doğal hareket kabiliyetlerinden faydalanarak onları elektronik sistemlerle donattı.


Bu sistem, böceklerin antenlerine ve vücutlarına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla hareketlerini yönlendirmeyi sağlıyor.


Mekanik mühendisi Mochammad Ariyanto, "Küçük ölçekli robot üretimi oldukça zorlu bir süreç. Biz bu engeli aşmak için doğal bir organizmaya elektronik cihazlar eklemeyi tercih ettik" dedi.

Zorlu arazilerde test edildi

Bilim adamları, Madagaskar tıslayan hamamböcekleri üzerinde gerçekleştirdikleri deneylerde, bu siber böceklerin kum, taş ve ahşap engellerle dolu arazilerde başarıyla hareket ettiğini gözlemledi.


Geliştirilen 'biyohibrit davranış temelli navigasyon (BIOBBN) sistemi' sayesinde böcekler, belirlenen hedefe ulaşırken engelleri aşabiliyor.


Araştırmacılar, bu sistemin iki farklı navigasyon algoritması içerdiğini belirtiyor. Basit ortamlarda kullanılan sistem daha büyük bir elektronik sırt çantası gerektirirken, karmaşık arazilerde kullanılan sistem daha hafif bir donanımla çalışıyor.


Arama-kurtarma ve keşif amaçlı kullanılabilir

Siber böcekler, deprem ve savaş gibi felaketlerde enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir. Dar tüneller, boru hatları ve insan erişiminin zor olduğu alanlarda keşif yapma potansiyeline sahip olan bu teknoloji, aynı zamanda çevresel izleme ve kültürel miras alanlarının korunması için de değerlendirilebilir.


Osaka Üniversitesi'nden Keisuke Morishima, "Bu biyohibrit navigasyon sistemi, düşme gibi mekanik robotların karşılaştığı temel sorunları aşmamıza yardımcı olabilir.


Gerçek dünya koşullarında kullanıma uygun bir çözüm sunuyor" ifadelerini kullandı.


Ancak araştırma ekibi, böceklerin bu duruma nasıl tepki verdiği konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor.


Bu araştırma Soft Robotics dergisinde yayımlandı

#Hamamböceği
#Bilim Adamları
#Endonezya

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