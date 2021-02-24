Bir nostaljinin yeniden doğuşu: ​Çalışanın yeni gözdesi dijital sefer tası

Bir dönem, işçi ve memurun yanından ayırmadığı sefer tasları teknoloji ile buluştu. Artık elde taşınan eski sefer taslarının yerine elektronik olanları çıktı. Pandemi iş yapış şekillerini değiştirdikçe hayatımıza yenilikler girmeye devam ediyor. Evden çalışmak ve maske takmak rutinimiz olurken, beslenme tarzımız da değişiyor. Birçok kişi işyerleri dahil olmak üzere dışarıda yememeye dikkat ediyor ve yemeğini yanında taşıyor.
YUMURTA BİLE HAŞLIYOR
- Farklı modelleriyle elektronik sefer taslarına da ilgi her geçen gün artıyor. Ayrıca, sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk tercihi bu dijital aletler oluyor. Vakum aparatı, yumurta haşlama ve yarı pişmiş sebzeleri bile pişirme özellikleriyle herkese hitap ediyor. Ofiste, arabada kısacası sürekli hareket halinde olduğumuz mobil dünyada, bu teknoloji yemeğimizi taze ve sıcak şekilde yanınızda taşımanızı sağlıyor.
FİYATI 150 İLE 700 LİRA ARASINDA
Yemek saatinden kısa bir süre önce sıcaklık derecesini ayarlamanız yeterli. Fiyatları 150 ila 700 lira arasında değişen ürünler teknoloji perakendeciliğine dinamizm katacak gibi görünüyor.
- Elektronik sefer tası, 2020 yılında 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan ve 2,5 milyar dolarlık ihracat yapan küçük ev aletleri sektörüne de yeni bir soluk getirecek. Ürünün pazar potansiyelini fark eden şirketler şimdiden yeni modellerin yarışına girmiş durumda. Zira dijital sefer tası, birçok kesimin şimdiden ilgisini çekiyor.