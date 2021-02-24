Bir nostaljinin yeniden doğuşu: ​Çalışanın yeni gözdesi dijital sefer tası Bir nostaljinin yeniden doğuşu: Çalışanın yeni gözdesi dijital sefer tası Teknoloji, eski alışkanlıklarımızı yeni haliyle hatta daha da işlevsel şekilde hayatımıza dahil ediyor. Elektronik sefertasının bazı modelleri, çantada taşınacak kadar küçük iken, bazıları birkaç çeşit gıdayı rahatça muhafaza edecek kadar geniş. Bu ürün; okulda öğrencilerin, deniz kenarındaki tatilcinin ve kamp kuranların da işine yarayacak. Pandemide ofisinde beslenmesine dikkat edenlerin yeni gözdesi elektronik sefertası oldu. Fiyatı 150 ile 700 lira arasında değişen bu ürünün yemek ısıtma, yumurta haşlama veya gıdayı taze tutma özellikleri mevcut. Bir dönemin hatırası, dijital haliyle öğrenci ve tatilcilerin de gözdesi olacağa benziyor.

Orhan Orhun Ünal 24 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 04:01 Yeni Şafak