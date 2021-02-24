Teknoloji Bir nostaljinin yeniden doğuşu Çalışanın yeni gözdesi dijital sefer tası
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Bir nostaljinin yeniden doğuşu: ​Çalışanın yeni gözdesi dijital sefer tası

Bir nostaljinin yeniden doğuşu: Çalışanın yeni gözdesi dijital sefer tası

Teknoloji, eski alışkanlıklarımızı yeni haliyle hatta daha da işlevsel şekilde hayatımıza dahil ediyor. Elektronik sefertasının bazı modelleri, çantada taşınacak kadar küçük iken, bazıları birkaç çeşit gıdayı rahatça muhafaza edecek kadar geniş. Bu ürün; okulda öğrencilerin, deniz kenarındaki tatilcinin ve kamp kuranların da işine yarayacak. Pandemide ofisinde beslenmesine dikkat edenlerin yeni gözdesi elektronik sefertası oldu. Fiyatı 150 ile 700 lira arasında değişen bu ürünün yemek ısıtma, yumurta haşlama veya gıdayı taze tutma özellikleri mevcut. Bir dönemin hatırası, dijital haliyle öğrenci ve tatilcilerin de gözdesi olacağa benziyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Yemekleri sıcak tutma, yeniden ısıtma özelliği sayesinde şimdilerde çalışan kesimin ilgisini çekiyor. Kolay temizleme özelliği, çatal bıçak bölmesi ve gerektiğinde soğutucu özelliği ile yeni nesil sefer tasları önümüzdeki günlerde daha da tercih edilecek gibi görünüyor.
Yemekleri sıcak tutma, yeniden ısıtma özelliği sayesinde şimdilerde çalışan kesimin ilgisini çekiyor. Kolay temizleme özelliği, çatal bıçak bölmesi ve gerektiğinde soğutucu özelliği ile yeni nesil sefer tasları önümüzdeki günlerde daha da tercih edilecek gibi görünüyor.

Bir dönem, işçi ve memurun yanından ayırmadığı sefer tasları teknoloji ile buluştu. Artık elde taşınan eski sefer taslarının yerine elektronik olanları çıktı. Pandemi iş yapış şekillerini değiştirdikçe hayatımıza yenilikler girmeye devam ediyor. Evden çalışmak ve maske takmak rutinimiz olurken, beslenme tarzımız da değişiyor. Birçok kişi işyerleri dahil olmak üzere dışarıda yememeye dikkat ediyor ve yemeğini yanında taşıyor.

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YUMURTA BİLE HAŞLIYOR

  • Farklı modelleriyle elektronik sefer taslarına da ilgi her geçen gün artıyor. Ayrıca, sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk tercihi bu dijital aletler oluyor. Vakum aparatı, yumurta haşlama ve yarı pişmiş sebzeleri bile pişirme özellikleriyle herkese hitap ediyor. Ofiste, arabada kısacası sürekli hareket halinde olduğumuz mobil dünyada, bu teknoloji yemeğimizi taze ve sıcak şekilde yanınızda taşımanızı sağlıyor.

FİYATI 150 İLE 700 LİRA ARASINDA

Yemek saatinden kısa bir süre önce sıcaklık derecesini ayarlamanız yeterli. Fiyatları 150 ila 700 lira arasında değişen ürünler teknoloji perakendeciliğine dinamizm katacak gibi görünüyor.

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  • Elektronik sefer tası, 2020 yılında 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan ve 2,5 milyar dolarlık ihracat yapan küçük ev aletleri sektörüne de yeni bir soluk getirecek. Ürünün pazar potansiyelini fark eden şirketler şimdiden yeni modellerin yarışına girmiş durumda. Zira dijital sefer tası, birçok kesimin şimdiden ilgisini çekiyor.
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