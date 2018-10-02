Teknoloji Dacia Dustera yeni motor seçeneği geliyor
OTOMOBİL

Dacia Duster’a yeni motor seçeneği geliyor

Dacia, 4-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda, yeni 1.3 TCe benzinli motor seçeneğine sahip Duster modelini tanıtacak. Alman otomobil endüstrisinde ileri gelen şirketlerden birisi olan Daimler işbirliğiyle geliştirilen 1.3 litrelik Dacia Duster, fuardan kısa bir süre sonra satışa çıkacak.

Haber Merkezi AA
Dacia Duster
Dacia Duster

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre Dacia, yeni motorunun tanıtımını 4-14 Ekim'de düzenlenecek fuarda yapacak.

Şirket, motor inovasyonlarının yanı sıra daha güçlü bir navigasyon sistemini de tanıtacak. Dacia Duster'ın yeni nesil benzinli motoru sürüş keyfini daha da arttırıyor.

Tüm dizel motorlarını 4x2 ve 4x4 versiyonlarında Blue dCi ile yenileyen Dacia, Duster 4x2 versiyonlarla sunulan benzinli motor tanıtımını gerçekleştirecek. 4x4 versiyonlarda benzinli motor tanıtımı ise 2019 yılı ortasından itibaren gerçekleştirilmek üzere planlanıyor.

Dacia Sandero Stepway 3 farklı tasarımla sergilenecek

  • Sandero Stepway, Paris Otomobil Fuarı'nda, Flora Jammes, Aurelie Abric ve Pierre Lancien tarafından tasarlanan 3 orijinal tasarımıyla sergilenecek.

  • 6-25 Temmuz'da gerçekleşen yarışmada, internet kullanıcıları Dacia tarafından düzenlenen "Limited Edition" için tasarım temalarını önerdi. 3 tasarım finalisti, Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak ve 2 Ekim'de başlayıp 13 Ekim'de sona erecek yarışmanın ikinci bölümünün startını verecekler.

3 tasarımcının tasarımları, Dacia'nın Paris Otomobil Fuarı'ndaki standını ziyaret eden ziyaretçilerin ve fuar için ayrılmış olan internet sayfası üzerinden internet kullanıcılarının oyuna sunulacak.

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Paris Auto Show 2018'den etkileyici fotoğraflar

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