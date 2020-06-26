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Girişim kuran gençlere 15 milyon dolar destek

Girişim kuran gençlere 15 milyon dolar yatırım

Girişim fikri olan ya da start-up kurmuş gençlere bir destek de QNB Finansbank'tan geldi. QNB Finansbank kurduğu QNBEYOND Ventures ile girişimlere 15 milyon dolar yatırım yapacak. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNBEYOND Hızlandırma Programı ile startup ekosisteminde önemli bir yer edinen QNB Finansbank, şimdi de QNBEYOND Ventures ile erken aşama girişimlere yatırım yapmaya başlıyor.

Haber Merkezi AA
QNB Finansbank QNBEYOND ile girişimcilere yatırım yapacak.
QNB Finansbank QNBEYOND ile girişimcilere yatırım yapacak.

Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yapılacak yatırımların odağında, bankanın stratejik hedefleri ile örtüşen ve finansal servislerin geleceğini şekillendirebilecek girişimler olacak.

  • QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın ilk dönem girişimlerinden Kassa’ya 200 bin dolar ile ilk yatırımını yapan QNB Finansbank, geçtiğimiz süreçte yeni yatırımlar yapabilmek için 15 milyon dolar ayırarak QNBEYOND Ventures'ı kurdu.

Toplamda yaklaşık 20 farklı girişime yatırım yapmayı planlayan QNBEYOND Ventures, girişimlerin yanı sıra başka girişim sermayesi fonlarında da yatırımcı olarak yer alacak.

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Ürünün teknolojisi öncelik

Fintech, SaaS, cybersecurity, AI, Big Data, retailtech, regtech, marketplace, insurtech, agritech, proptech gibi finansal hizmetler etrafında konumlanan dikeylere odaklanacak QNBEYOND Ventures’ta girişim başına ortalama ilk yatırım miktarı 300 bin dolar olacak ve uygun koşullardaki portföy girişimlerine 1 milyon dolara varan devam yatırımları yapılacak.

  • QNBEYOND Ventures girişimleri yatırım için değerlendirirken stratejik öncelikler yanında kurucu ekibe, ürünün teknolojisine ve pazarda yaratılmış değer önerisine bakacak.

QNB Finansbank, hali hazırda QNBEYOND Hızlandırma Programı networkü içerisinde banka dışından, alanında uzman 75 mentoru ile girişimlere satış, pazarlama, hukuk, ürün yönetimi, globalleşme, finans gibi ihtiyaç duyabileceği tüm konularda danışmanlık ve Amazon, Google, Zendesk, Camekan, Mobile Action, Product Hunt, Zeplin, Hubspot, Notion, Segment gibi global ve yerel 61 iş ortağının sağladığı özel indirimlerle destek olurken, QNBEYOND Ventures ile de erken aşama girişimlere yatırımlar yaparak çok daha kolay hızlanmalarını sağlayabilecek.

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