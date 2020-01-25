Teknoloji İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, Elazığ depremi ön inceleme raporu yayımladı
BİLİM

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, Elazığ depremi ön inceleme raporu yayımladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından hazırlanan Elazığ depremi ön inceleme raporu yayımlandı. Raporda, dünkü depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana geldiği aktarılarak, ilerleyen günlerde yer bilimciler tarafından yürütülecek jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanılması ve disiplinli çalışmalarla bu depremin daha iyi anlaşılacağı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünden depreme ilişkin yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Jeofizik ve Jeoloji bölümleri tarafından hazırlanan Ön İnceleme raporunda, dün saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin, özellikle Sivrice, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çok şiddetli hissedildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zemin etütlerinden sonra inşaatlar yapılacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zemin etütlerinden sonra inşaatlar yapılacak
  • Depremin odak derinliğinin 20 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedilen raporda, bu derinliğin, Sivrice depreminin sığ odaklı bir deprem olduğunu gösterdiği aktarıldı.

Raporda, depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana geldiği belirtilerek, "Depremin Sivrice merkezine uzaklığı yaklaşık 23 kilometredir. Depremin oluş zamanından itibaren 1,9'dan büyük 257 artçı deprem meydana gelmiştir. Kırılan fay doğrultu atımlı sol yönlü bir fay olarak göze çarpmaktadır. Artçı deprem dağılımları da fay düzlemi çözümü ile uyumludur" bilgisine yer verildi.

Türk Telekom: Elazığ'da kesintisiz iletişim için tüm tedbirler alındı
TEKNOLOJİ
Türk Telekom: Elazığ'da kesintisiz iletişim için tüm tedbirler alındı

Doğu Anadolu Fay Zonu'nun, Karlıova (Bingöl) ve Türkoğlu (Kahramanmaraş) arasında kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, yaklaşık 430 kilometre boyunca izlenen, sol-yanal atımlı, farklı uzunlukta ve birbirlerini tamamlayan birçok fay parçasından oluştuğu anlatılan raporda, hem tarihsel hem de aletsel dönem boyunca, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yüzey kırığı oluşturmuş hasar yapıcı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Jeolojik, sismolojik ve jeodezik çalışmalar yürütülecek

  • Raporda, dünkü depremin Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde yıkıcı deprem olması beklenen Pütürge segmenti üzerinde meydana geldiği aktarılarak, ilerleyen günlerde yer bilimciler tarafından yürütülecek jeolojik, sismolojik ve jeodezik yöntemlerin bir arada kullanılması ve disiplinli çalışmalarla bu depremin daha iyi anlaşılacağı vurgulandı.
Kuzey Afrikadaki stratejik ortağımız

Kuzey Afrika'daki
stratejik ortağımız

​Erdoğan, Türkiye-Cezayir iş forumunda konuştu.
Türkiye sınırında bombalı saldırı

Türkiye sınırında
bombalı saldırı

​Azez'deki saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
ANKA ve IKUya deprem görevi

ANKA ve IKU'ya
deprem görevi

MSB, depremde yapılan çalışmaları paylaştı.
Libya için anlaştık

Libya için anlaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de açıkladı.
Enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Suriyeli gencin ziyaretinde duygu dolu anlar
Malatyalılar yara sarıyor<br> başkan top peşinde

Malatyalılar yara sarıyor
başkan top peşinde

​Yeni Malatyaspor başkanından tepki çeken açıklama.
Köklü dönüşüm başlıyor

Köklü dönüşüm başlıyor

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.
Azize'den haber var

Azize'den haber var

​Sağlık Bakanı Koca, Azize Çelik hakkında bilgi verdi.
Kendi başınıza bir şey göndermeyin

Kendi başınıza bir şey göndermeyin

Bakan Soylu, Kurum ve Koca deprem bölgesinde açıklama yaptı.
Göztepe <br>evine dönüyor

Göztepe
evine dönüyor

​Göztepe'nin yeni stadyumundan çok özel görüntüler.
Ağlatan buluşma

Ağlatan buluşma

​Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzedeyle bir araya geldi.
38 kişi hayatını kaybetti

38 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz

Felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz

​Cumhurbaşkanı, Cezayir'e hareketi öncesi açıklama yaptı.
Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı.
"Beter, berbat, ahlaksızca..."

"Beter, berbat, ahlaksızca..."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine tepki
Artçılar<br>devam ediyor

Artçılar
devam ediyor

Malatya Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sosyal medya teröristleri

Sosyal medya teröristleri

Deprem sonrası yaptıkları provokatif paylaşımlar tepki çekti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.