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Kanada'da bilim insanları 'iki parmaklı yeni dinozor türü' keşfetti

Kanada'da bilim insanları 'iki parmaklı yeni dinozor türü' keşfetti

11:1426/03/2025, Çarşamba
DHA
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Kadana'da araştırmacılar, milyonlarca yıl önce yaşamış üç parmaklı Terizinozor grubuna ait olmasına rağmen yalnızca iki parmaklı pençeleri bulunan yeni bir dinozor türü keşfetti.

Araştırmacılar, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde su boru hattı inşaatı sırasında keşfedilen fosillerin dinozorların evrimsel sürecine dair önemli ipuçlarına işaret ettiğinin altını çizdi. Bilim insanları, 'duonychus tsogtbaatari' adı verilen bu dinozor türünün keşfinin dinozorların çeşitliliğini ve evrimsel süreçlerini daha iyi anlamak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.




#Bilim
#Dinozor
#Keşif

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