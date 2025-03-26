Kanada'da bilim insanları 'iki parmaklı yeni dinozor türü' keşfetti

Araştırmacılar, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde su boru hattı inşaatı sırasında keşfedilen fosillerin dinozorların evrimsel sürecine dair önemli ipuçlarına işaret ettiğinin altını çizdi. Bilim insanları, 'duonychus tsogtbaatari' adı verilen bu dinozor türünün keşfinin dinozorların çeşitliliğini ve evrimsel süreçlerini daha iyi anlamak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.